北市3議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱投入立委初選

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國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選。徐巧芯（中）1日受訪表示，不會懼怕黨內壓力，且有信心贏得初選。中央社記者劉建邦攝 112年2月1日

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（中央社記者劉建邦台北1日電）國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選。徐巧芯今天受訪時說，不會懼怕黨內壓力，且有信心贏得初選，相信初選後黨內仍會團結。

徐巧芯在臉書（Facebook）宣布投入國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立法委員的黨內初選，並列出5項政見，包含選出能贏的人和下架民進黨、國會需即戰力、重振國民黨年輕人的支持度、抓出網軍、南松山信義需串連與再生。

游淑慧也透過臉書宣布願意參選國民黨2024立委初選，她說，這不是自不量力的決定，是思考後全力以赴的決心，將爭取立委初選提名，挑戰現任民進黨立委高嘉瑜。

張斯綱在臉書宣布，準備好進軍立法院，他指出，2024選舉對國家和國民黨有多重要，大家心知肚明，他經歷台北市議會、政治幕僚、民間企業的多種磨練，若到立院一定能發揮監督、協調戰力。

徐巧芯上午在台北市議會接受聯訪，媒體詢問，與游淑慧、張斯綱幾乎同時宣布參選投入立委初選的原因。徐巧芯說，3人都是2018年開始擔任北市議員，且去年選舉的戰力都很強，皆準備好在2024年替國民黨打贏選戰，下架民進黨。

記者追問，3人宣布是否要對黨內施加壓力，徐巧芯表示，跟民進黨作戰都沒壓力，怎會懼怕黨內壓力，且不會抗拒，只要是黨員都有資格參加初選，相信初選後，國民黨仍會團結。她有信心贏得初選，且可透過網路空戰協助國民黨拿下2024執政權。

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對於同選區的立委費鴻泰，她指出，「我們都是好朋友，過去曾全力支持費鴻泰」，印象中費鴻泰也曾尋求她支持，並提及這是最後一屆，考慮打算交棒給她，但可能承諾已無法繼續，她不會太介意，互相尊重一起競爭，不會因初選撕破臉，費鴻泰有相關資歷，若國民黨可取得執政權，費鴻泰的經驗會有發揮的地方，一定全力支持。

至於和多名議員宣布投入初選是否要帶給黨中央壓力，徐巧芯說，不會想說要給誰壓力，黨內初選步調雖由黨中央決定，但參選節奏是可自行決定，像她已印好文宣品，且農曆年前就與里長等溝通，現在開始啟動初選節奏及規劃，只要黨中央有公平遊戲規則，會全力配合支持及接受。（編輯：李錫璋）1120201