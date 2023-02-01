行政院施政報告 國機、國艦國造持續展現成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）立法院第10屆第7會期今天開始，根據行政院送達立法院的施政報告指出，今年預計規劃接受17架新式高教機，而高效能艦艇沱江級艦已開工5艘艦，第6艘在去年12月安放龍骨，預計今年第2季起陸續交艦。

根據行政院送達立法院的施政報告書面資料指出，在國機國造方面，新式高教機已分別於2021年至2022年已接收10架機，2023年規劃接收17架機。

行政院表示，國艦國造方面，新型救難艦於2022年3月安放龍骨，預於2023年6月底前下水；高效能艦艇已開工5艘艦，2022年12月第6艘安放龍骨，預於2023年第2季起陸續交艦；潛艦國造2023年上半年持續執行各壓力殼船段裝備吊裝工程，備便實施封殼作業。

行政院指出，因應國軍新興兵力陸續成軍，檢討籌建三軍裝備修護支援能量，確保裝備妥善，2022年已新增344案籌建修（維）護能量，有效提升國防自主修能。另外，為鼓勵廠商加入國防產業供應鏈，已訂頒測試協助及獎勵廠商等作法，期拓展武器裝備獲得管道，厚植國防自主能量。

而在國防及戰略產業方面，行政院表示，透過「航太鍛造技術及軍民通用無人機能量籌建計畫」主題式研發補助機制建立發動機產製能量，該計畫已於2022年9月26日召開審議會通過3案，可協助業者提升航太發動機製程能量，逐步籌建關鍵模組件核心製造能力，補足航太鍛造缺口。

另外，行政院指出，為提升國防船艦自主製造能量，已規劃「國防船艦系統整合推動計畫」主題式研發相關作業機制及補助辦法，該計畫於2022年11月18日召開審議會通過2案，期透過計畫引導業者投入國防船艦的水下載具與大型艦用鋰電池關鍵技術，建立國防船艦產業自主供應鏈體系。

行政院表示，為厚實國防產業能力並建立國防戰略產業自主能力，國防部2021年已與F-16型機維修中心簽署5年期委修訂單，總金額達新台幣23.7億元，截至2022年底止，已完成52項原廠技轉、認證及39項自研自修。（編輯：蘇志宗）1120201