童子賢任綠營智庫副董 藍委籲大陸不需過度解讀

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（中央社記者范正祥台北2日電）和碩集團董事長童子賢受邀擔任民進黨智庫新境界文教基金會副董事長，外界議論這項人事可能引發中國大陸的關注。國民黨立委賴士葆今天受訪時呼籲中國大陸不需要過度解讀和反應。

新境界文教基金會1月31日透過官網公布第13屆董事名單，包括董事長賴清德、副董事長邱義仁、副董事長林錫耀、副董事長童子賢，董事王震緯、何飛鵬、沈國榮、李金龍、吳介民、林右昌、林萬億、林飛帆、柯建銘、高俊雄、陳正然、張建一、郭智輝、許立明、鄭麗君。

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童子賢1月31日晚間透過書面方式回覆中央社記者詢問指出，「我想，這份邀請應該是執政黨智庫希望在政治以外能擴大意見參與，所以希望融合產業發展、經濟發展等意見吧！」

對於外界議論童子賢受邀擔任綠營智庫副董事長可能引發中國大陸的關注，賴士葆今天在立法院接受媒體聯訪時發表看法說，新境界文教基金會是一個智庫，「就是一個智庫嘛」，呼籲中國大陸不需要過度解讀和反應。（編輯：郭無患）1120202