互設處30年 駐以色列代表樂觀看待台以交流

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（中央社記者賴素芬特拉維夫2日專電）台灣與以色列於1993年簽定協議，各自在特拉維夫和台北設處，30年來各層面交流漸趨頻繁深廣，已簽署31項協議。駐以代表李雅萍受訪表示樂觀看待雙方合作與交流的展望。

李雅萍表示，慶祝台以交流30週年，代表處規劃一系列的文化、學術及美食活動，例如地中海旅展、國際花展、紀錄片展、優席夫當代原住民及南島文化畫展、青年交流計畫及台灣餐桌等。

她說：「這是一方面展現台灣的多元及豐富性之外，也相信透過參與這些活動，以色列民眾會以自己的視角發現台以之間的連結性，發現台灣，愛上台灣，這是友情的真諦，也是兩國關係前進的重要養分與動能。」

曾在行政院新聞局、台灣駐紐約辦事處與外交部西亞及非洲司任職的李雅萍於去年1月派駐特拉維夫。對於派駐以色列一年來的感想與印象，她說可以感受到「以色列人很務實、很直率，很有溫度，也很良善」。

這邊的朋友知道李雅萍是駐以代表處第一位女性館長，也是第一次在中東地區生活，都會很熱心協助她融入本地生活，讓她更加瞭解猶太傳統與習俗。因此她經常受邀參加家庭的安息日、逾越節晚餐、住棚節、光明節等慶祝活動。透過這些參與，她能體會以色列的社會文化及傳統價值，同時藉這些機會讓以國友人更瞭解台灣的外交處境，以及各項優勢與政經發展。

至於台以設處30年來的歷史與挑戰，李雅萍說，台以沒有正式邦交，但共享民主人權價值，追求科技發展， 兩國在產官學界的合作關係及經濟結構是互利互惠的，因此1993年成立代表處的遠見是在務實推動實質的合作關係，期待以「行穩致遠」的精神推動一個穩定發展，永續的合作關係。

除了國際經濟及地緣政治的挑戰之外，李雅萍表示，台灣與以色列雖有很多相似之處，但雙方人民可能因為地理距離遙遠對彼此認識不夠，這應該是台以要共同努力的地方。

但李雅萍說，近年看到兩國的交流熱度持續增加。透過報導台灣成功的防疫經驗、捍衛民主生活方式、半導體產業以及處於印太地區繁榮與安全的關鍵地位等，拉升台灣在以色列媒體的能見度。

因此李雅萍認為，越來越多以國民眾「認同台灣是一個成功的故事，是一個可信任的夥伴，想要支持民主、有韌性的台灣，也想要進一步瞭解台灣，這樣的友善氛圍給台灣一個運用巧實力及暖實力推動台以雙邊關係的一個絕佳時機」。

李雅萍說，兩國相互設處30年來交流合作成績可觀，共簽署31項協議，涵蓋貿易、投資、科學、社福、志工、農業、公衛等領域，雙邊關係互利互惠。台以兩國均為創新、高科技國家，為軟體及硬體科技強國。除了樂觀台以雙方經濟生態系互補，她更欣見台以不論是經濟關係或民間互動合作都能越加緊密。

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另外，李雅萍指出，台灣是以色列在亞洲的第四大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達32億美元，近幾年來都穩定維持成長，期待這樣的動能帶動兩國更多產業生態系的對接，特別是在全球性議題的跨域合作，例如生醫、乾淨能源及環境與智慧農業等。

李雅萍說：「以色列是一個傳統與創新兼具的國家，也因此重視價值與科技發展，這與台灣十分相似，也因此台灣與以色列民眾之間是互有好感，而且很容易建立友誼。」（編輯：馮昭）1120202