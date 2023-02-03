立委籲盡速通過證交法修法 解決獨董亂象

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天說，近期中福、泰山2間公司陷入經營權之爭風波，原因皆為個別獨董召開臨時股東會而起，呼籲行政院盡速通過「光洋科條款」的修法，解決獨董亂象。

受邀出席記者會的金融監督管理委員會證券期貨局簡任稽核陳香吟說，今年初已把證券交易法修正草案報行政院審查，行政院有積極安排會議進行審查，會繼續跟行政院溝通；至於臨時股東會的召開，必須符合正當性等情況。

金管會去年8月公布證交法修正案，將個別獨董股東會召集權、對董事提訴訟、董事與公司進行交易等3大事項移交審計委員會採合議制進行，市場預期，若修法通過，將可大幅改善個別獨董擴權亂象；此法被市場視為第2道「光洋科條款」。

對此，郭國文、鍾佳濱今天在立法院召開「獨董修法延宕半年，過渡期讓泰山、中福陷入亂象」記者會。

郭國文指出，金管會去年8月已提出修法預告，但過了半年都沒進展，恐有行政怠惰之嫌，才發生中福、泰山的爭議。若通過修法，讓臨時股東會改以審委會合議行使，能減少許多程序瑕疵所衍生的疑慮，但是在主管機關預告相關修法後，有人趁機在過渡期把握最後單一獨董召開股東會的機會，違背金管會提倡的公司治理精神。

郭國文呼籲，行政院應盡速將修正草案送進立法院審查，以最快速度減少獨董亂象。

鍾佳濱表示，鑒於公開發行公司近年常有經營權爭奪事件，為避免公司經營穩定性受影響，不利於維護良好公司治理文化及保障股東權益，他在去年5月即提出證交法修法草案，但因沒有行政院的對案，委員會遲遲無法審議。

鍾佳濱說，大部分小股東只希望經營團隊盡速穩定下來，好好賺錢、發股利，因此在修法未通過前，請經濟部、金管會、投保中心依公司法第220條規定，確實審視上市櫃公司獨董召開股東會的理由，善盡投資人保護者的角色。

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陳香吟表示，投保中心已發布相關新聞稿並對外呼籲，獨董要開臨時股東會，要符合正當性情況，若有認定爭議，要循司法途徑解決，而商業法院的動作還是很快速，能遏止不具正當性的臨時股東會召開。

國內靶材大廠光洋科2021年11月5日董事會透過臨時動議撤換董事長，經營權之爭不僅引起台積電等重量級客戶關切，也掀起市場關注以臨時動議突然解任董事長的程序議題。（編輯：楊凱翔）1120203