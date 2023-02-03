陳建仁訪岡山螺絲業 允協助短期資金調度、貸款補貼

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行政院長陳建仁（站立者）3日到高雄與螺絲螺帽業者座談，允諾協助短期資金調度和貸款補貼，未來面對數位化、自動化、智慧化、低碳化，也會助產業升級轉型。中央社記者曾以寧攝 112年2月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）行政院長陳建仁上任後首次產業參訪高雄，指出螺絲螺帽產業是台灣驕傲，一定會幫忙短期資金調度和貸款補貼，未來面對數位化、自動化、智慧化、低碳化，也會助產業升級轉型。

陳建仁今天率經濟部長王美花，在高雄市長陳其邁陪同下參訪位於岡山區的朝友工業公司，聽取經濟部工業局簡報，並與螺絲螺帽產業座談。陳建仁現場致詞指出，台灣螺絲在世界上扮演重要腳色，是第3大扣件出口國，美國的扣件中，螺絲螺帽每10件就有4件是台灣出口，是台灣的光榮和驕傲，因此上任以來第一次到產業界訪問就選擇前來。

陳建仁提到，台灣的螺絲螺帽過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，有很好的生產效率，去年出口金額高達1900億元；現在產業疫後受升息、區域經濟及相關環境變遷等衝擊，有去庫存壓力，短期間的資金調度、貸款補貼等，政府一定幫忙；長期人才培訓、輔導轉型、研發升級也都很重要。

陳建仁說，今天來是希望能透過政府幫助，跟螺絲工業同業公會一起努力，未來面臨數位化、自動化、智慧化、低碳化，經濟部一定會更積極與產業加強溝通，讓產業不斷晉升、轉型；疫後特別條例中也有編列中小企業補助方案，盼照顧最需要照顧的產業。

王美花指出，高雄螺絲聚落是台灣非常有代表性的聚落，多數是中小企業，近年在政府、企業努力下，讓螺絲從1斤80元，到現在以支算錢，是非常了不起的進步。在疫後特別條例中，相關經費如何協助產業如何加大智慧化、低碳化補助和優惠貸款，都有納入考量。

王美花提到，去年歐盟提出鋼製產品也要加入碳邊境稅課徵項目，螺絲螺帽現在走向高質化，進入歐盟多為車用或航太產業用，相關法案若通過，產業勢必受影響，因此政府加速啟動因應，除盡速了解，未來也會協助申報。針對特登工廠，王美花說，經濟部目前在北中南都加速舉辦說明會，協助工廠盡量朝合法化前進。

陳其邁表示，高雄螺絲業在去年產量未增加太多，但產值增加，逐漸走向高質化。雖然產業長期看好，但近期因國際局勢等問題，面臨周轉問題，加上未來面對數位轉型、淨零轉型，都需要投資，因此在資金融通上，拜託行政院、經濟部要多加協助，高雄市政府也一定會做大家的靠山。（編輯：孫承武）1120203

行政院長陳建仁（中）3日在經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（右）陪同下，參訪朝友工業公司，並與螺絲螺帽產業界人士座談。中央社記者曾以寧攝 112年2月3日