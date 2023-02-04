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蕭美琴將返台述職 立委盼邀請報告台美關係

2023/2/4 18:15（2/4 18:38 更新）
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圖為駐美代表蕭美琴（左）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）去年12月獲邀出席台積電鳳凰城移機典禮。（中央社檔案照片）
圖為駐美代表蕭美琴（左）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）去年12月獲邀出席台積電鳳凰城移機典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥、郭建伸台北4日電）駐美代表蕭美琴將返台述職，國民黨立委江啟臣今天表示，蕭美琴返台述職時，如果立法院在會期中，立法院應該邀請蕭美琴報告，讓大家了解最新台美關係與美中台三邊狀況。

台灣民眾黨立委邱臣遠說，如果無法趕上立法院正式議程，民眾黨團歡迎蕭美琴，可以先赴立法院與朝野黨團立委互動討論。

外交部3日晚間表示，蕭美琴在美任職已滿2年，將於近期公務返國，就當前對美工作進展與規劃，與相關部會交換意見，確保政府對美工作與國內常保順暢銜接。

江啟臣是立法院外交及國防委員會成員，他今天在媒體群組針對蕭美琴將返台述職一事發表評論指出，返台述職是駐外代表或大使的例行事務，也是責任與義務。

江啟臣指出，民眾關心駐美代表能不能真實向美方傳達台灣社會和國內民眾對於國際事務和台美關係的真正想法，甚至是適時傳達對於台美關係的期待。

另外，邱臣遠今天也透過媒體群組發表看法，指出駐外官員公務返台述職本屬正常工作上的需要，且是必須盡的責任，這些都有前例；之前的駐美代表高碩泰、沈呂巡、金溥聰、袁健生等人，任內都曾返國述職，且都有列席立法院報告備詢。

邱臣遠表示，台美關係是極重要的外交工作，正逢立法院新會期開議在即，期盼立法院可以邀蕭美琴報告，讓朝野瞭解台美關係及美中情勢新變數等。

他表示，如果無法趕上立法院正式議程，民眾黨團歡迎蕭美琴，可以先赴立法院與朝野黨團立委互動討論。

邱臣遠指出，期許蕭美琴此次返台述職，能精準傳遞美國對台重要政策的態度，包括台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。

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、符合台灣現代化戰略軍購、協助台灣加入國際或區域組織等工作，並請蕭美琴將立法院各黨派所反映的民意，表達給美方，以實質、有效溝通，推動對台灣有利的台美關係。

民進黨立委王定宇今天透過影片表示，蕭美琴已經駐美2年，駐外人員本來就會定期召回述職，述職內容是駐美期間外交工作與各部會溝通協調，並向直屬長官報告。

王定宇表示，目前台美關係互動良好，從調查局、海巡署、國防、國安情報及經貿往來，緊密與廣泛都是史上最高層次，因此蕭美琴返台報告討論量相當大。

王定宇表示，蕭美琴返台述職相當正常，如果聯想臆測到人事或選舉，都如同蕭美琴所言是「想太多」；蕭美琴是傑出外交官，歡迎她回來，也希望她把工作做好。（編輯：林興盟）1120204

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#邱臣遠
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