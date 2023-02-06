立委提案防替代役逃避召集 役政署：可提升召訓量能

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（中央社記者陳俊華台北6日電）立委提案，替代役備役比照後備軍人，意圖避免勤務召集者，將明定處罰規定。內政部役政署今天說，修法通過，將有助提升替代役備役召集作業，強化召訓量能，將積極配合立法院修法。

媒體報導，替代役備役召訓率偏低。役政署透過新聞稿指出，民國110年度共17個需用機關，有6個機關辦理替代役演訓召集，包括役政署、警政署、移民署、消防署、矯正署、退輔會，有11個需用機關未辦理召訓。

役政署說，經內政部積極協調後，112年預定召訓4000人，較111年增加1000人，全部17個機關都將配合辦理召訓，以強化替代役備役召集量能。

另外，役政署表示，民進黨立委羅美玲、湯蕙禎提案，增訂「替代役實施條例」第55條之5條文，對於意圖避免替代役備役召集，或無故不參加平時演訓召集的行為，明定處罰規定，將有效杜絕逃避召集的行為。

役政署說，立委提案修法，明定處罰規定，是比照後備軍人勤務召集，對於非常事變或戰時意圖避免召集服勤者，處3年以下有期徒刑；意圖避免演訓召集者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣9萬元以下罰金。

役政署說，修法通過後，將有助提升替代役備役召集作業，並強化替代役備役役男召訓量能，將積極配合立法院完成修法事宜。（編輯：翟思嘉）1120206