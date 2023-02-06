春節小三通常態化執行 陳建仁：滾動式檢討

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）行政院長陳建仁今天到台南市出席玉井農產加工及冷鏈物流中心動土典禮，對媒體詢問金馬地區春節小三通常態化議題表示，政府會逐步進行滾動式檢討，讓兩岸交流更健康、活絡。

陳建仁在動土典禮後接受媒體聯訪，被問到有關「金馬地區民眾春節交通專案」於明天常態化執行議題時表示，政府積極加強兩岸人民健康及友善交流，也藉這個機會緩解兩岸緊張態勢，政府會視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況來做溝通、協調。

陳建仁表示，由於金門與連江縣的醫療量能有所限制，加上中國疫情不明朗，接下來會用逐步滾動式檢討，讓兩岸交流更健康、活絡。

另有媒體詢問有關疫後特別條例議題，陳建仁回應表示，疫後特別條例通過可讓中小企業、中低收入戶、農漁村都得到改善，並加強基礎建設，農委會也會針對農業部分做好規劃，就像今天動土的農產加工及冷鏈物流中心，展現政府在農產品外銷方面所做努力。

陳建仁說，面對中國對台灣農產品的限制，政府積極拓展國際外銷市場，台灣水果品質很好，相信一定能得到更多國家欣賞、採購。（編輯：黃世雅）1120206