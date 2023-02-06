台南三爺溪治水超前達標 陳建仁肯定黃偉哲

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）過去暴雨即淹的台南三爺溪，納入前瞻計畫，原本7年才能完工工程，提早3年完成，淹水面積縮小20多倍。行政院長陳建仁今天出席中下游工程竣工典禮並當場肯定台南市長黃偉哲。

三爺溪中下游治理工程竣工典禮上午在仁德滯洪池舉行，陳建仁特別南下主持，在黃偉哲陪同下視察三爺溪排水治理工程。

陳建仁提到媽媽是台南人，老家就住在東區東門城附近，三爺溪的整治成功，是在賴清德、蘇貞昌兩位前院長支持下，納入中央前瞻基礎建設計畫，中央與地方齊力，讓原本要7年才能完工的工程，提早3年就能完成，這項成功相當不簡單。

陳建仁表示，最近在立法院提出的3800億元疫後特別條例，除了普發6000元、照顧中小企業及中低收入戶等振興措施，也包含河川整治部分，目的是加強經濟與社會韌性，盼各界及立委一起支持特別條例及特別預算。

黃偉哲表示，三爺溪整治前和整治後的差異，數據會說話，整治工程讓淹水面積縮小20多倍。他特別提到，整治工程最難的就是把國道1號底下的橋墩工程，在兼顧國道1號交通前提下，增加三爺溪水流排水，達到排洪效果，收尾的8座橋工程，已完成3座，還有4座橋在年底就會完成。至於抽水站及太子廟中排工程，大約還有7億元，這項經費也盼大家支持。

台南市政府資料，三爺溪流經區域包含永康區、東區、仁德區及南區等多個人口密集行政區，由於地勢呈東高西低，外加下游段及部分排水支線受迴水影響，導致過去豪大雨來臨時常發生淹水。

為改善三爺溪排水問題，南市府與水利署共同合作投入分段整治，總統蔡英文特別指示水利署投入人力經費，在中央大力支援下，整治工程期程由預計的114年提前至111年底完工，有效改善周邊淹水情形，大幅提升防洪能力，並使周邊人口密集地區與工業區免除淹水噩夢。

水利局說明，三爺溪整治計畫是納入中央前瞻基礎建設計畫，以萬代橋為界分兩階段整治。第1階段為鯽潭橋至萬代橋，先針對上游人口密集及產業集中區域投入整治，主流2.2公里、支流3.8公里及仁德滯洪池，投入18.84億元，於107年完成整治。

第2階段則為萬代橋下游至二仁溪口，約10.9公里，投入工程費36.7億元、用地費11億元，共計47.7億元，由市府辦理都市計劃變更及用地取得，堤防工程由台南市水利局與水利署第六、第四與第七等3個河川局共同執行，在111年完成整治。

水利局指出，配合三爺溪中下游治理工程施工，沿線各跨河橋梁配合一併改建，由上游依序有萬代橋、仁德一號橋、洋子下橋、文賢橋、鐵路橋、晉祥橋、永寧橋及鯽魚橋共8座。目前已完成仁德一號橋、洋子下橋、文賢橋3座橋梁改建，其他橋梁也預定112年完成，而鐵路橋則預定於116年完成。（編輯：孫承武）1120206