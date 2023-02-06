燈會開幕柯文哲站位惹議 觀光局：與北市討論安排

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣燈會昨天開燈，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安及前台北市長柯文哲同台，柯文哲被安排在最角落引發討論。交通部觀光局今天澄清，站位是與北市府討論後安排。

台灣燈會昨天至2月19日展開，這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，第一個國際大型節慶活動，蔡總統、陳建仁、蔣萬安、柯文哲罕見同台。

不過，由於柯文哲的站位被安排在第1排最角落引發外界討論，觀光局發布新聞稿表示，這次5名開燈官為總統、行政院長、台北市長、交通部長及觀光局長，與歷年台灣燈會為相同規劃，第1排貴賓則由觀光局及台北市政府充分討論後獲得共識，將9名外國使節及中央部會部次長、立法委員、柯文哲及台北市議會議長戴錫欽議長等人列為第1排站位。

觀光局指出，台灣燈會為國家慶典，觀光局今年邀請日本、美國、聖克里斯多福（聖啟斯）及尼維斯、聖露西亞、貝里斯、越南、印尼、馬來西亞、泰國9名外國使節參與盛會，也邀請台北在地立委及中央部會（法務部、文化部、內政部、客委會）等出席。

觀光局表示，有關台北市政府邀請貴賓名單，觀光局均予尊重，並將所列人員全數納入貴賓名單。（編輯：管中維）1120206