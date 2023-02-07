疫後特別條例 民眾黨團籲政府兼顧財政別亂灑紅包

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（中央社記者郭建伸台北7日電）立法院新會期開議後擬處理攸關普發現金的疫後特別條例草案，台灣民眾黨團今天呼籲儘早開議，盼14日就開議，並主張特別條例應兼顧財政紀律與照顧弱勢，扶持中小企業發展，不能亂撒紅包。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今天舉行「分享經濟果實還需實踐分配正義」記者會。

張其祿指出，疫後特別條例草案應落實社會重分配，不應讓特別條例包山包海，充斥空白授權；民生經濟脆弱，應調整結構，發展高附加價值、環境友善的產業。

張其祿指出，疫後特別條例草案應增加撥補勞健保基金比例，而台電虧損不應全民埋單，若要撥補台電，應同時強化供電穩定及電網韌性。

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賴香伶指出，經濟成長全民共享，但不能因為是喜事就亂撒紅包，且不應忽略整體財政狀況。疫後特別條例草案預定執行3年，恐造成立法監督問題，重演前瞻計畫難以考核效益，呼籲疫後特別條例實施期限縮短至民國113年底。

邱臣遠指出，立法院長游錫堃昨天通知10日將召集朝野協商，民進黨團在農曆年前強調儘速通過疫後特別條例草案，但近來傳出開議日可能拖延到17日，民眾黨團希望能儘早開議，呼籲朝野將14日定為開議日。（編輯：翟思嘉）1120207