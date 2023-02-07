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蕭美琴返台述職 陳建仁：外交官都是台灣之光

2023/2/7 12:35
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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院長陳建仁今天與返台述職的駐美代表蕭美琴會面。他隨後在臉書說，台美如今能合作融洽，以及擁有暢通溝通管道，蕭美琴與其團隊厥功甚偉，所有為外交努力的外交官都是令人感佩的台灣之光。

蕭美琴2020年7月抵達華府履新，今年首度返台述職。陳建仁今天在臉書透露，他上午與蕭美琴會面。

陳建仁在臉書說，蕭美琴近2年來的駐美期間盡心盡力，尤其是疫情發生後，居中協調台美防疫物資相互支援，更在台灣最需要疫苗時刻，成功協調美國援助。

他表示，在美中關係緊張、全球國際局勢變動時刻，台美之間能夠有如今融洽的合作，與暢通溝通管道，蕭美琴與駐美外交團隊厥功甚偉，因此紐約時報日前將蕭美琴評為「華府最有影響力的外國大使之一」。

陳建仁說，衷心感謝蕭美琴這段時間為台美關係所作的努力，不僅是她，所有在第一線為台灣外交努力的外交官們，都是最令人感佩的台灣之光。

外交部發言人劉永健上午在例行記者會指出，駐外使節依公務返國是外交工作正常一環，蕭美琴日前已回到台灣，外交部會與蕭美琴聯繫，尊重蕭美琴的意願，適時公布蕭美琴在國內的行程。（編輯：林淑媛）1120207

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