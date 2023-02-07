力拚脆弱族群打疫苗 陳建仁指示加強與地方合作

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行政院長陳建仁（右）7日召開擴大防疫會議，提醒指揮中心在加強脆弱族群、年長者疫苗施打比率部分，務必要積極研擬與地方政府的合作措施。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 112年2月7日

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（中央社記者賴于榛台北7日電）為提升脆弱族群施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗基礎劑與追加劑，行政院長陳建仁今天提醒中央流行疫情指揮中心，務必積極研擬與地方政府的合作措施，並提供標竿縣市經驗供其他縣市參考。

行政院發言人陳宗彥今天透過媒體群組表示，行政院長陳建仁上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形、邊境開放後現況及疫苗施打等議題。

談到疫苗接種狀況，指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為76.3%，第4劑施打率則為22.4%，累積施打已超過6660萬人次。

而為了提升脆弱族群施打基礎劑與追加劑，指揮中心說，將鼓勵地方政府強化接種服務，並依人口數及醫療資源等不同屬性，分4大組評比，就特定表現優異者頒發卓越獎及進步獎以肯定。

另外，指揮中心指出，近期65歲以上長者確診後重症者，多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，因此將公布65至74歲，及75歲以上長者未接種第1劑比率，藉以促進各縣市加強鼓勵接種；後續也將規劃此年齡層的基礎劑接種比率，納入衛生局獎勵措施評比項目。

陳建仁則說，感謝指揮中心在春節期間仍堅守岡位，近期雖確診人數有所上升，但尚在指揮中心掌控範圍。

陳建仁也提醒，指揮中心要說明清楚民眾特別關心的防疫事項及措施，化解民眾疑慮；另外，針對加強脆弱族群、年長者疫苗施打比率部分，務必要積極研擬與地方政府的合作措施，並提供標竿縣市推動的經驗予其他縣市參考。

另外指揮中心也說明，全球疫情逐漸趨緩，但病例數可能低估，日本、美國等國家也陸續宣布將於5月降級通報或結束緊急狀態；至於中國宣稱疫情進入低流行水平，但評估實際疫情仍嚴峻。

指揮中心說，中國專家評估下一波疫情高峰可能發生在3至5月，不過增幅應較此波疫情為低；至於國內疫情部分，上週全國新增病例數可能因農曆春節人群交流、聚會，較前一週上升32.1%。

指揮中心也說明，今年1月起實施的中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢5萬241人，每週陽性率由19%降至1.4%；1月7日至2月4日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢2280人，每週陽性率由12.4%降至1.1%。

指揮中心表示，即日起至2月28日，入境旅客可在機場、港口自由領取家用抗原快篩試劑（每人一劑）、有症狀篩檢。（編輯：翟思嘉）1120207