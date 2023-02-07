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馳援土耳其震災 屏東40人搜救隊整裝晚間出發

2023/2/7 15:53（2/7 16:21 更新）
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土耳其6日強震造成重大傷亡，屏東縣消防局出動40人的搜救隊伍，7日下午在南投竹山集結、晚間搭機前往土耳其支援救災。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月7日
土耳其6日強震造成重大傷亡，屏東縣消防局出動40人的搜救隊伍，7日下午在南投竹山集結、晚間搭機前往土耳其支援救災。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月7日
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）土耳其6日強震造成重大傷亡、數千建築倒塌，屏東縣消防局出動40人的搜救隊伍，今天下午南投竹山集結、晚間搭機前往土耳其支援救災。

屏東縣消防局長許美雪告訴中央社記者，屏東縣搜救隊伍集結40名編組成員，整備個人裝備及搶救器材，今天下午到南投竹山集結，預計晚上班機飛往土耳其協助救援。

消防局表示，國際人道救援團隊包含2名醫師及2名護理師，共計40名，各式救災裝備器材合計約3993多公斤，由消防局特搜副大隊長陳世鴻帶隊前往。

屏東縣長周春米提醒搜救隊，土耳其災區斷垣殘壁且天氣不佳，救災人員注意安全及備妥禦寒衣物。

消防局指出，消防署近年為推動搜救隊伍能力分級，強化中央與地方救災夥伴機制，屏東縣在去年通過認證，成為繼台北市、新北市、台東縣之後，全國第4支通過認證隊伍，更是直轄市以外西部縣市通過認證的第1支中型搜救隊。

消防局表示，搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師及結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業，為爭取黃金救援時間立即動員趕往土耳其救援。（編輯：陳仁華）1120207

屏東縣消防局表示，屏東縣搜救隊伍集結40名編組成員，整備個人裝備及搶救器材，7日下午到南投竹山集結，預計晚上搭乘班機飛往土耳其支援救災。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月7日
屏東縣消防局表示，屏東縣搜救隊伍集結40名編組成員，整備個人裝備及搶救器材，7日下午到南投竹山集結，預計晚上搭乘班機飛往土耳其支援救災。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月7日
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