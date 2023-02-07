王金平：郭台銘回台後相約見面 他沒告知要選總統

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「連戰回憶錄」新書發表會7日下午在台北蔣經國總統圖書館舉行，前立法院長王金平（圖）到場參與並致詞。中央社記者裴禛攝 112年2月7日

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨2024總統人選備受關注，前立法院長王金平今天說，鴻海創辦人郭台銘10日返台，屆時他應該會與郭台銘相約會面；對於外傳郭台銘有意參選，王金平說，郭台銘沒有告訴他要參選。

是否會幫郭台銘創造一個適合參選的環境，國民黨主席朱立倫在參加完前副總統連戰新書發表會後受訪表示，只要是非綠的朋友，不管是藍色、白色或是其他顏色，都歡迎加入國民黨、支持國民黨。3月4日即將面對南投立委補選，希望大家一同支持國民黨。

有許多國民黨議員將轉戰立委，是否擔心遭質疑「落跑」，朱立倫說，國民黨人才濟濟，希望先把服務工作做好，讓大家肯定國民黨；優秀的人才不會寂寞，國民黨需要很多優秀人才，幫忙在各選區服務。

國民黨副主席連勝文被問到新北市長侯友宜是黨內呼聲極高的總統候選人，但在國防外交等議題備受質疑，也無兩岸論述時表示，國民黨裡面對於國防、外交、兩岸、財經方面的專家很多，相信侯友宜不是沒有涉獵，只是要不要講而已。

連勝文說，黨內還沒有針對總統大選人選有個定案，相信定案後，未來的總統候選人一定不會讓大家失望。（編輯：謝佳珍）1120207