前台南觀旅局長郭貞慧宣布投入立委初選 挑戰賴惠員

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（中央社記者王揚宇台北8日電）前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天宣布投入民進黨台南市第1選區立委初選；她說，會藉由過去累積的能量，讓選區內的山與海被看見，也要翻轉溪北地區，台南共好、台灣更好。

郭貞慧今天赴立法院召開記者會，宣布投入民進黨台南市第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）立委初選；台南市休閒農業理事長賴金瑞、台南市溫泉協會理事長林憲堂等人到場力挺，而該選區現任立委為民進黨立委賴惠員。

民進黨立委林宜瑾、林靜儀及台南市長黃偉哲透過影片給予祝福；黃偉哲說，很多觀旅局人員及市民朋友，都高度肯定郭貞慧，她任內表現，大家印象深刻。

郭貞慧表示，2019年承蒙台南市長黃偉哲青睞，讓她有機會為家鄉服務，台南市觀旅局長是她公職生涯起點；擔任觀旅局長3年多來，雖然歷經嚴峻疫情，但台南是全國唯一一個觀光逆勢成長的城市，她很榮幸被冠上「第一局長」稱號。

郭貞慧指出，民進黨去年九合一選舉挫敗，許多有志之士與民進黨主席賴清德都認為黨需要改革，本土派需要新血投入，良性競爭後的新陳代謝，才能讓民進黨浴火重生。

郭貞慧表示，賴清德強調2024立委選舉不會有現任優先條款，所有有志服務故鄉的人才，都需要經過黨內初選，因此她第一時間響應賴清德號召。

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談到台南市第1選區，郭貞慧說，過去擔任觀旅局長，將溪北的觀光行銷到全國，現在更能為溪北付出更多努力；此外，藉由過去在台日交流上的豐沛經驗與人脈，她向選民保證，絕對不會只是地方型民代，會將溪北行銷到全世界。

由於郭貞慧丈夫、前農委會副主委李退之，之前參加立委初選失利，郭貞慧這次參選被解讀為「代夫出征」。郭貞慧說，她第一次參選，希望藉著李退之過去的政治能量，對她未來在地方服務上，能有加乘效果。（編輯：謝佳珍）1120208