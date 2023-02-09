藍批學倫機制打假球 綠委：民進黨已跨出第一步

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、書記長謝衣鳯（中）、立委費鴻泰（左）等人9日在立法院召開「學貸免利息，照顧弱勢快上路」記者會指出，國民黨團長期主張學貸免利息，呼籲立即實施。中央社記者裴禛攝 112年2月9日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北9日電）民進黨通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制。國民黨團總召曾銘宗今天表示，不溯及既往，就是標準的打假球。民進黨團幹事長鄭運鵬說，民進黨面對社會要求已跨出第一步，但在野黨沒做卻還質疑，這很奇怪。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「學貸免利息，照顧弱勢快上路」記者會。

曾銘宗指出，國民黨團長期主張學貸免利息，學貸免利息的經費一年約新台幣40億元，只占教育部今年度預算總額2898億元的1.3%，占今年度中央政府總預算2兆6890億元的0.15%，卻可以讓40多萬名年輕朋友受惠，真是「溫暖堅韌」的陳內閣表現溫暖最合適的議題，請立即實施。

另外，對於民進黨中執會昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，初選參選人的最高學歷必須遵守誠信原則，切結聲明書，絕無違反學術倫理，學位如有變造抄襲，願受黨的嚴厲處分。

曾銘宗在記者會中回應媒體提問時表示，民進黨主席賴清德昨天提到，以後民進黨初選必須簽署學倫切結書，但不溯及既往，這是標準的打假球，並點名行政院副院長鄭文燦就有論文的問題。

曾銘宗指出，國民黨團質疑民進黨是否能夠落實執行，且為什麼這麼重大的措施不溯及既往，高度質疑只是個宣示性的措施。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受媒體聯訪時表示，有看到在野黨提出質疑聲音，但這很奇怪，因為民進黨面對社會在學術倫理、論文的審查要求等，跨出第一步，但包含國民黨跟其他政黨都沒做、沒有跨出這一步，「沒有打球的人說打球的人姿勢不好看」，這是很奇怪的心態。

鄭運鵬說，民進黨很誠懇地、很正式面對社會對於選舉跟政黨要求，他相信這是最進步的一條路；此外，現在還沒有開始進行登記，之後如果有個案上的需要，再看如何可以更完整及精進。

鄭運鵬指出，民進黨是民主政黨，需要接受選民考驗，必須要有一定審查機制，這個方向他贊成；不過，如果參選人沒有要公布或登記學歷，認為這可能只是進修的話，這是每個人的參政自由，政黨當然要尊重。（編輯：蘇志宗）1120209