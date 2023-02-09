談藍白合議題 朱立倫：團結非綠者一起為台打拚

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對於未來是否有藍白合作機會，國民黨主席朱立倫9日接受媒體聯訪時表示，國民黨會團結「非綠」者一起為台灣打拚，相信對2024年大選會有正面幫助。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月9日

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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市9日電）國民黨主席朱立倫今天出席活動時接受媒體聯訪，被問及未來是否有藍白合作機會，他表示，國民黨會團結「非綠」者一起為台灣打拚，相信對2024年大選會有正面幫助。

關於黨籍新竹市副議長余邦彥在去年九合一選舉公開力挺民眾黨籍的新竹市長候選人高虹安，近期又與另一名黨籍議員退出國民黨新竹市議會黨團，加入新民意問政聯盟政團，朱立倫出席國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎佈達暨新春團拜時接受媒體聯訪時作出回應。

朱立倫表示，國民黨的最重要目標就是要團結一致，會結合所有「非綠」的朋友為台灣打拚，相信對2024年大選會有正面幫助。

媒體問，與李縉穎同為鴻海創辦人郭台銘子弟兵的新竹市長高虹安也受邀出席今天活動，未來是否有藍白合作機會？朱立倫表示，會團結所有非綠者一起打拚，現任黨籍新竹市立委鄭正鈐很優秀，李縉穎有責任要好好輔選。

朱立倫致詞說，國民黨要實實在在為百姓打拚，努力在國際上獲得認同，更希望能兩岸和平，用「對話、交流」取代「對抗、交惡」，讓民眾都能過安定、和平與繁榮的好日子。

朱立倫上午到國民黨新竹縣黨部拜年，媒體提問有關鴻海創辦人郭台銘是否會重回國民黨代表競逐明年總統大選？朱立倫接受媒體聯訪表示，目前國民黨最重要目標是走對的路、提名對的人，並團結一致，不管藍色、白色或是其他顏色，只要是非綠的支持者都歡迎。

媒體問及國民黨副主席夏立言將再度訪中，對此朱立倫說，夏立言是代表國民黨跟中國大陸新的涉台事務官員交流、對話、交朋友，希望解決台灣農民、漁民、以及各產業企業的問題。（編輯：李錫璋）1120209

國民黨主席朱立倫（左）、新竹市長高虹安（中）9日出席國民黨新竹市黨部新任主委李縉穎（右）布達暨新春團拜。中央社記者魯鋼駿攝 112年2月9日