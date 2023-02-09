外交部：援救敘利亞震災缺乏管道 將尋求NGO協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北9日電）土耳其與敘利亞發生強震，災情嚴重，台灣已派救援隊馳援土耳其，至於是否救援敘利亞，外交部表示，台敘雙方目前無實際接觸往來、缺乏管道，援助有其困難，但會尋求透過NGO組織協助。

土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸，還得面對嚴寒低溫。台灣已派遣救援隊前往土耳其救援。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，對於敘利亞災情感同身受，但台敘雙方目前因無實際接觸往來、缺乏管道，要援助敘國震災民眾有困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但他指出，外交部將與理念相近國家保持聯繫，同時也會請約旦代表處尋找適當管道，透過NGO組織對敘利亞提供協助。

外交部並呼籲正在敘利亞的民眾應提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，民眾可撥打台灣駐約旦代表處緊急聯絡電話：+962-79-555-2605（約旦境內請直撥：079-555-2605），或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，取得必要協助。（編輯：郭無患）1120209