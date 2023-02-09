侯友宜避答2024參選總統 引星雲法語警惕自身

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）星雲法師5日辭世，前總統馬英九、新北市長侯友宜、前立法院長王金平今天先後南下高雄佛光山弔唁，針對2024總統大選「郭朱配」或「郭侯配」，侯友宜僅用4句法語警惕，未正面回應。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。包括前總統馬英九、新北市長侯友宜、前立法院長王金平等藍營政治人物今天中午12時30分起陸續南下高雄佛光山，前來弔唁星雲法師。3人抵達時間雖然接近，但並未同台受訪。

針對2024總統大選，鴻海創辦人郭台銘昨天表示在等國民黨的辦法，以及「郭朱配」或「郭侯配」可能，侯友宜接受媒體聯訪未正面回應，僅表示星雲法師的「不忘初心、不請之友、不念舊惡、不變隨緣」法語一生受用無盡，盼藉此警惕勉勵自己，為國家、人民全力奉獻，努力做好事。

侯友宜說，大家都是在這塊土地成長，就像星雲法師普渡眾生，關懷串起每個人對土地和諧的力量，甚至用這個力量串起世界和平，讓世界祥和，這其實都是每個人要學習的，不分你我、族群，好好努力愛台灣的每一個人。

至於郭台銘入黨一事，王金平則簡短回應，「見面談了再說」。（編輯：黃世雅）1120209