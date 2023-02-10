傳志願教召錄取率低 國防部：專長及階級待媒合

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（中央社記者游凱翔台北10日電）媒體報導，志願報名教召的錄取率極低。國防部今天表示，配合今年首次辦理，規劃男性員額575人，女性員額220人，近日部分報名者因專長及階級等因素尚待媒合，致生未錄取誤解，已連繫說明將媒合。

自由時報報導，國防部開放志願報名教召，有興趣參與教召的後備軍人透過網路申請，就有機會返營接受訓練，然而實測志願教召報名系統，卻發現錄取率極低。

國防部下午發布新聞稿表示，國防部於1月17日記者會中，就後備軍人志願參加教召訓練的員額、資格、接訓單位及線上報名系統等實施公告與說明；凡後備軍人退伍12年內、符合體格標準及未納今年度教召梯次者，均鼓勵報名參訓。

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國防部說明，配合今年度首次辦理，規劃男性65個接訓單位、員額575人，女性8個接訓單位、員額220人，近日部分報名人員因專長及階級等因素尚待媒合，致生未錄取誤解，已連繫說明，將在公告員額與資格內，依接訓營編制專長及階級適切媒合參訓。

國防部指出，男、女後備軍人志願參加召訓，均將按照現行訓練模式，於戰術位置報到、編成及施訓，並施予專業專長、行軍、宿營、射擊訓練及戰鬥教練等課程，以確維教召戰技複訓成效。（編輯：蘇志宗）1120210