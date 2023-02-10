美眾議員肯納有意訪台：強化與台灣半導體業聯繫

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（中央社矽谷9日綜合外電報導）選區涵蓋美國加州矽谷（Silicon Valley）部分地區的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）說，他計畫今年造訪中國和台灣，以穩定美中貿易關係並強化與台灣半導體產業的聯繫。

肯納表示，自己選區所在地的商界領袖針對訪問中國和台灣的重要性向他提出建議，還說他的科技產業為主選區影響了自身觀點。

肯納今天接受彭博（Bloomberg News）訪問時說：「我想要再平衡經濟關係、貿易關係，但我不想要出現冷戰。我不會把出訪台灣視為排除跟中國交涉，所以我會兩者兼顧。」

肯納還說，他是出於經濟的緣故前往台灣，除了著重半導體產業，還形容台灣積體電路製造公司「對我的選區至關重要」。他說，自己跟其他議員討論過出訪計畫，且有意組團訪問，但不願透露確切的同行人士名單。

他的計畫代表著跟美國國會民主及共和兩黨議員的立場不同，國會兩黨人士經常攻擊北京政府，並對台灣表達友好親切及支持之意。

共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）7日受訪指出，他正規畫訪問台灣以「嚇阻」中國。這趟出訪暫定於4月美國國會休會期間成行，相關行程和成員名單目前仍未敲定。

肯納指出，「我若出訪，此行並非意在做出某種政治聲明」，還說他倡導貿易再平衡的同時，有意防止任何針對台灣的侵略。

他說道：「我兩邊都想去。實際上我認為這很重要，從某種意義上來說，我有所瞭解，因為我認識曾去過兩地（中國和台灣）的許多矽谷領袖，從英特爾公司（Intel）到蘋果公司（Apple）都有。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1120210