美日荷對中降下矽幕 吳東亮：台廠具彈性調整因應

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（中央社記者曾智怡台北9日電）美日荷達成協議對中國「降下矽幕」，工商協進會理事長吳東亮表示，台灣廠商都很有彈性，均會配合客戶需求調整因應；經濟部長王美花則說，上半年重點仍在國際經濟情勢何時回升，現在最要緊的是穩住中小企業等產業發展。

美中科技戰愈演愈烈，美國與日本、荷蘭達成協議，針對出口到中國的半導體製造設備實施新禁令，外媒形容，三國如同聯手對中國「降下矽幕」。

吳東亮今天出席工商協進會2023台日（九州）經貿論壇-強化半導體及數位領域新鏈結，會前接受媒體訪問表示，經濟面除世界市場外，還有地緣政治的影響，而台灣廠商都很有彈性，面對供應鏈重整，均會配合客戶需求，逐步調整。

王美花表示，密切觀察國際政治情勢、並與產業聯繫；她認為，上半年最重要的仍是國際經濟情勢能否回升、高通膨穩定與否等，現在較要緊的是穩住產業發展，特別是針對中小企業，經濟部也會在這段時間給予協助。

針對台灣面臨缺工窘狀，台日合作可能造成人才拉扯，王美花表示，外商來到台灣反而是看中台灣產業群聚效果，尤其是台灣人力對半導體方面的支持，是吸引外商來台關鍵。吳東亮認為，人才投資很重要，無論是對台灣、日本，透過群聚相輔相成，「越多交流，人才就越多」。

王美花致詞表示，3年疫情和國際政治局勢之下，各國都在思考如何穩定重要關鍵物資、重要產業，半導體即是重點，日本汽車產業疫情間因缺少晶片，嚴重影響生產，因此日本政府在如何確保半導體晶片供應，有極為深刻檢討與策略。

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王美花強調，樂見台日密切合作，包含台積電和索尼等在九州生產半導體，去年下半年也赴日訪問多家半導體相關供應商；日本半導體材料、設備占全球重要地位，台灣長處則在製造、封測、IC設計，顯見台日是非常理想的夥伴關係。

她指出，除藉由台積電深度設廠，也期待更多日本企業來台灣投資或加碼投資，例如去年日本東京威力宣布在南科擴廠，將讓其在台灣研發與服務更到位，種種可見台日持續加深合作關係。至於是否有更多合作「好消息」，她說，待案子成熟、適合說明時就會與外界報告。（編輯：潘羿菁）1120209