賴清德：感謝藥師公會超越專業深入公益服務

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副總統賴清德11日上午在總統府接見「社團法人中華民國藥師公會全國聯合會暨亞洲藥學會（FAPA）成員」，感謝藥師們在疫情期間協助防疫，也期許與亞洲藥學會進一步合作，以造福更多民眾。中央社記者張皓安攝 112年2月11日

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（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統賴清德今天表示，藥師公會已超越單純藥師專業團體的角色，也站在公益角度，平時深入社區，到長照中心或民眾家中提供各項藥事照護，協助正確醫療用藥，他對此表達敬意；並期許與亞洲藥學會進一步合作，以造福更多民眾。

副總統賴清德今天在總統府接見「社團法人中華民國藥師公會全國聯合會暨亞洲藥學會（FAPA）成員」，訪賓一行由總統府國策顧問、藥師公會全國聯合會理事長黃金舜，及亞洲藥學會會長羅布雷斯（Yolanda Robles，另譯：羅伯斯）率領，由衛福部長薛瑞元陪同下拜會副總統。

副總統致詞表示，蔡總統指示他代表政府，公開感謝藥師公會全體會員，在過去3年COVID-19疫情期間，站在第一線幫助國家防疫，藥師們除了協助政府販售實名制口罩、快篩試劑、調劑防疫藥品外，還要協助藥品調度，甚至送藥到府，在防疫過程中，擔任非常重要的角色。

他並說，藥師公會已經超越單純藥師專業團體的角色，也站在公益的角度，平時深入社區，到長照中心或民眾家中提供各項藥事照護，並進行正確醫療用藥宣導，他要向藥師們表示敬意。

副總統提到，蔡總統非常歡迎亞洲藥學會成員到訪台灣，也特別感謝亞洲藥學會對台灣的支持，亞洲藥學會第29屆年會在台灣舉辦，意義重大，這也是對藥師公會全體會員的努力最重大的肯定。

副總統也對亞洲藥學會致力提升亞洲與世界的藥學進步、用藥安全，以造福民眾的目標深感佩服。並期許台灣藥學界能獲得亞洲藥學界進一步的支持，未來密切合作，增進彼此的進步，創造雙贏，造福更多民眾。

他也期待亞洲藥學會成員們在台灣四處走訪、品嘗台灣美食、欣賞風景，感受台灣溫暖的人情味，並歡迎訪團再度來台訪問和旅遊。（編輯：郭無患）1120211