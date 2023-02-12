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柯文哲願當副手？黃珊珊：對國家有利的事不限位置

2023/2/12 18:19（2/12 20:11 更新）
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前台北市副市長黃珊珊（前）12日到高雄舉行簽書分享會，受訪時被問及前台北市長柯文哲是否願在總統大選中擔任副手角色，黃珊珊說，做對國家有利的事，不限任何位置。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月12日
前台北市副市長黃珊珊（前）12日到高雄舉行簽書分享會，受訪時被問及前台北市長柯文哲是否願在總統大選中擔任副手角色，黃珊珊說，做對國家有利的事，不限任何位置。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月12日
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）前台北市副市長黃珊珊今天到高雄舉辦簽書會，被問到前台北市長柯文哲是否願在總統大選中擔任副手角色？黃珊珊說，全力支持柯文哲選總統，但做對國家有利的事，不限任何位置。

黃珊珊今天下午到高雄舉行簽書分享會，分享2本著作「黃珊珊：33個人生故事」及「城市‧程式：打造幸福台北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅」出版緣起，並與高雄粉絲見面及分享時事看法。

黃珊珊接受媒體聯訪時，被問到下一步會否將競選總統列入選項？黃珊珊說，任何人都不可能置身事外，2024年選舉，任何人都不會缺席，她也一樣。

有媒體詢問，台北市議員黃瀞瑩日前受訪時，透露前台北市長柯文哲不排除在總統選舉擔任副手角色。黃珊珊說，不清楚黃瀞瑩受訪內容，不了解前因後果和脈絡，「但我全力支持柯文哲參選總統」。

再被追問柯文哲當副手機會大不大？或會否與柯文哲搭檔參選？黃珊珊強調，做對國家有利的事，不限任何位置，重點是有什麼理念，而非政治分配、分贓。（編輯：郭諭儒）1120212

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