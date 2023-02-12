綠：和平對等民主對話原則下 歡迎宋濤等人訪台

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨今天說，只要中共當局尊重台灣人民對民主自由價值的堅持，以及台灣的自由民主憲政制度，在「和平、對等、民主、對話」原則下，民進黨會善盡地主之誼，歡迎國台辦主任宋濤等各界人士來台灣走訪交流，了解台灣民意和善意。

國政基金會資深顧問趙春山日前指出，大陸新任國台辦主任宋濤向國民黨訪團表示，歡迎綠營人士到訪大陸，只要認同「九二共識」與反台獨。

民進黨今天發布新聞稿指出，一向鼓勵並支持健康有序的兩岸交流，只要願意尊重台灣的自由民主憲政制度，也非常歡迎宋濤隨時來台灣走走。

民進黨認為，兩岸關係穩定發展是雙方共同責任，任何分歧應該要理性務實溝通，呼籲中國應停止將單邊意志強加於台灣，兩岸交流應該在不設任何政治前提下溝通協商、化解歧異，才能開啟互利雙贏的未來。

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民進黨表示，只要中共當局尊重台灣人民對民主自由價值的堅持，以及台灣的自由民主憲政制度，在「和平、對等、民主、對話」原則下，民進黨會善盡地主之誼，歡迎包括宋濤在內等各界人士來台灣走訪交流，多多了解台灣的民意和善意。

民進黨重申，未來兩岸應該在理性、平等、相互尊重下，推動疫後健康有序的交流。民進黨將堅持原則，以務實態度處理兩岸關係，維護台海和平穩定的現狀，也呼籲北京當局，負起共同穩定兩岸關係的責任。（編輯：林克倫）1120212