游錫堃盼修法增設國際事務處 綠委：樂觀其成

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（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院長游錫堃期盼修正立法院組織法，增設國際事務處，推展國會外交。民進黨立法院黨團今天表示，樂觀其成，相信這對國會外交會是非常大的進步。

近年各國國會議員造訪立法院人數與次數明顯增多，國會外交更顯重要。游錫堃表示，期盼藉由修正立法院組織法，增設國際事務處；立院人士也指出，國會能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰、立委劉世芳今天召開輿情回應記者會，對於透過修正立法院組織法，增設國際事務處等議題提出看法。

洪申翰說，台灣在國際的外交處境相對艱難，但最近不管是東歐、美國，或是各個對台灣友好的國家，有非常多國會議員到立法院訪問，建立更多連結，試圖突破台灣目前的外交處境。

洪申翰指出，為使立法院有更強的外交或國際事務功能，黨團對於修法增設國際事務處，樂觀其成，朝野應該不會反對這件事情。

劉世芳表示，從2020年到目前為止，國會外交非常頻繁，從大方向來看，朝野各黨應該不會反對，但草案要付委審查還是逕付二讀，大家再來協商，但如果是逕付二讀的話，能加快相關修法程序，對未來立法院編列相關預算時，可以更加從容；此案如果能通過，對台灣的國會外交是非常大的進步，黨團樂觀其成。

至於無法來台參加星雲大師圓寂讚頌典禮的中國大陸國台辦副主任龍明彪表示，希望大家繼承星雲大師遺志，繼續推動兩岸交流，為祖國統一、民族復興、同胞福祉奉獻心力。

劉世芳說，星雲大師生前曾表示「我對兩岸是如一家，我對世界都如兄弟姊妹」，希望龍明彪不要因為自己無法來台，就硬把星雲大師沒說的話說出來，這不大對。（編輯：郭無患）1120213