藍憂核二2號機停機恐缺電 綠：去跟侯友宜說

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北13日電）核二2號機將在3月停機除役，國民黨立法院黨團今天質疑會不會缺電；民進黨團回應，相關乾儲設施執照，地方政府不核發，如果國民黨真的很希望核二持續運轉，應該去跟新北市長侯友宜說。

國民黨團今天召開「蔡政府能源政策何去何從？」記者會，總召曾銘宗主持、書記長謝衣鳯、副書記長吳怡玎及立委費鴻泰出席，關注核二2號機將在3月停機除役，但大潭8號機工程進度不如預期，憂心今夏供電不穩，並檢視政府能源政策。

曾銘宗指出，核二2號機將在3月停機除役，但替代電力大潭8號機什麼時候可以運轉發電，目前只看到是標示在今年，仍不清不楚，擔心4月、5月會不會缺電。

另外，曾銘宗也質疑，如何解決台電嚴重虧損問題，高電價的時代會不會來臨。

曾銘宗說，國民黨團呼籲政府，檢討「錯誤的能源政策」，避免影響民生用電基本權益及影響產業健全發展；對於台電巨額虧損，也請拿出具體解決方案。

記者會上，國民黨立委輪番質疑政府能源政策。費鴻泰說，2025非核家園是總統蔡英文的競選政見，要在2025年實現再生能源占比達20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構，且能穩定供電。不過以目前的進度來看，2025非核家園是做不到。

吳怡玎指出，行政院長陳建仁剛上任，馬上會面臨核二2號機將在3月停機除役，但替代電力大潭8號機工程進度不如預期，可能要到6月、7月才能供電，如果天氣變熱，用電量上升，中間這段期間怎麼辦，陳建仁上任馬上會面臨這個問題。

談到能源問題，吳怡玎也提及，烏俄戰爭打了這麼久，到現在烏克蘭還有電，原因很大部分是由於烏克蘭51%電的來源是核能。她比較國際能源原料價格指出，燃煤和燃氣的價格波動非常大，反觀核能占比如果高一些，就可以將電價壓低。

謝衣鳯指出，中油與台電是穩定台灣能源最重要的國營事業，但是累計虧損嚴重；如果烏俄戰爭今年不結束，國際能源原料價格一定會維持飆漲處在高檔，陳建仁上任後的重要任務包括確保中油和台電不會倒閉，維護國內能源穩定供應。

民進黨團副幹事長洪申翰等人今天召開輿情回應記者會；針對國民黨團舉行的記者會內容，洪申翰說，幾乎就是老調重彈，而且還是不符合事實，國民黨一邊問會不會缺電，另一邊又阻擋中火燃氣機組或再生能源建設等，如果真的在意會不會缺電，大家可以共同監督能源建設的開發，但不是以阻擋、杯葛、扭曲的態度。

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洪申翰指出，烏俄戰爭帶來全球能源價格漲幅，是過去前所未有的狀況，國際上的電價價格幾乎可以用暴漲來形容，但台灣的電價漲幅是所有國家中漲幅最小，這也是為什麼這次要用疫後特別條例做油電國營事業補貼，就是希望把能源價格還有連動到物價，控制在一定水準內，讓人民負擔得起，對民眾影響最小。

此外，洪申翰說，核二為何要除役，為什麼沒有辦法繼續運轉，因為新北市長侯友宜針對核二用過的燃料棒，相關乾儲設施執照不核發，因為乾儲設施執照拿不到，地方政府不核發，所以現在核二反應爐燃料棒幾乎已經呈現爆滿的狀況了，如果國民黨真的很希望核二持續運轉，應該去跟侯友宜說。（編輯：蘇志宗）1120213