韓國前戰略物資管理院長李殷鎬將接駐台代表 產業貿易經歷豐富【獨家】

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國外交部已敲定新任駐台代表人事案，由前戰略物資管理院院長李殷鎬20日抵台接任。這次是尹錫悅政府去年上任以來首次選派駐台代表，也是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。

韓國外交部網站今天中午發布新人事案，前任駐台代表鄭炳元將轉任駐瑞典大使；消息人士告訴中央社，新任駐台代表也已敲定由李殷鎬接任，李殷鎬預定於20日抵台赴任。

李殷鎬擁有韓國最高學府首爾大學機械設計碩士、美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）機械工學博士學位，曾任韓國技術標準院國際標準科科長、產業通商資源部東北亞通商科科長、駐阿拉伯聯合大公國大使館公使參事官、產業通商資源部浦項地熱發展調查支援團長等，2020年接任戰略物資管理院院長。

韓國前戰略物資管理院院長李殷鎬（圖）將擔任新任駐台代表。（韓聯社）

韓國媒體先前報導，駐台代表內定由前陸軍參謀總長金勇佑接任，可能是考量台灣近期在東亞戰略地位提升，因此一反過往以外交部體系出身文職人員擔任駐台代表慣例，徵詢金勇佑出任；但消息傳出不久後便證實這項人事案已撤回。

隨著美中角力升溫，台灣戰略地位更顯重要，熟悉台灣與中國議題的湖西大學教授全家霖分析，同樣夾在美中之間的韓國可能從國防安全或經濟安全上考量新任代表人選。

剛卸任的駐台代表鄭炳元已在2月6日返回首爾，接著將前往斯德哥爾摩出任韓國駐瑞典大使。他對於駐台僅約1年顯得有些惋惜，但指出韓國總統尹錫悅在去年5月就任後，指派多位新任使節是正常的事。

愛好運動的鄭炳元去年7月挑戰攀登玉山，談及台灣生活時向記者開心分享喜愛的北台灣郊山、溫泉及夜市美食。除曾到陽明山、烏來和礁溪體驗溫泉，住在台北市信義區的鄭炳元，週末主要休閒之一，就是在爬完附近的象山後步行到臨江街夜市吃晚餐。

新任代表李殷鎬過去在業務上與台灣並無接觸，但擁有東北亞貿易、產業及戰略物資管理的豐富經歷，不諳中文但英文流利；駐台北韓國代表部近期也公開招募經濟安全領域專業人員，不排除未來就產業面擴大合作、接觸的可能性。（編輯：林憬屏）1120213