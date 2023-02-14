潘孟安：不認為陳建仁會卡賴 黨政是生命共同體

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（中央社記者葉素萍台北14日電）前屏東縣長潘孟安今天說，他認為行政院長陳建仁不太可能會「卡賴」，陳建仁的行政團隊越強，對副總統賴清德2024選舉加分，是互補、生命共同體。

潘孟安中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，對於先前拒絕入閣，潘孟安說，若進入政務系統會被綁死，沒辦法輔選，2024總統及立委選舉贏才是最重要的，他願意扮演「小螺絲釘」，未來會幫忙賴清德選舉。

前總統陳水扁認為陳建仁有「卡賴」的味道。潘孟安說，他個人認為「不太可能」，陳建仁是非常好的學者，願意放棄禮遇，跳下來承擔政務。

潘孟安說，賴清德是黨魁、備位元首、未來總統候選人，背負執政原罪，陳建仁與行政院副院長鄭文燦角色很重要，帶領的行政團隊越強，對賴清德選舉加分，這是魚幫水、水幫魚，是互補、生命共同體，黨輔政，不是領政，憲政份際保持好，黨政同步是一個軸線，如鳥之雙翼，政要強，黨才會強。

黃光芹說，有位長者提到，女藝人賈永婕曾拿著自己跟賴副總統合照給他（長者）看說，「賴副問她（賈），要不要做副總統？」黃光芹說，這是一段對話或是一些善意，她不清楚，但賴團隊是否討論過副手人選。

潘孟安指出，他不能代替賴清德回答，賴清德現在還不是候選人，可能要到4月完成初選，甚至要到7月全代會正式提名才算，才可能去尋覓副手，現在言之過早，賴清德會用選戰考量或實質國政需求去思考，要尊重賴清德決定。

潘孟安認為，每個都是很好的人選，駐美代表蕭美琴是很好人選、賈永婕也不錯、前文化部長鄭麗君也很好，只要能福國利民，賴清德都會多方考量。

潘孟安說，每次總統大選國民黨都會打恐嚇牌，國民黨假藉中國的力量恐嚇台灣，完全是政治操作；賴清德的論述根本沒有要引起戰爭，沒有人會去戰爭，不能踏入國民黨恐嚇的邏輯。

主持人也問到，賴清德2024總統大選的假想敵。潘孟安說，新北市長侯友宜先前拋出「不要做強國的棋子」這樣的「疑美論」，質疑國際主流價值，是很危險的，至於國民黨要提名誰是國民黨的家務事，民進黨要整軍備戰、贏得政權才重要。

潘孟安說，國民黨每個人都很強，民進黨也很擔心，2022地方選舉民進黨大敗，現在還在療傷止痛，鴻海創辦人郭台銘那麼有錢當然強，國民黨主席朱立倫挾著地方諸侯，而侯友宜則是地方諸侯，各自有特色優點，是可敬可怕的對手。

至於賴清德參選2024總統大選，未來要清掉哪些路障。

潘孟安指出，針對台南議長黑金議題，賴清德曾說，「民進黨台南公職屁股有幾根毛，市民都很清楚，哪有什麼條件講黑金」，內行人都很清楚，不就是自己人搞出來的，就是彼此的惡鬥；人民要看到負責任的政府以及負責任的政黨，不能推諉，賴清德要一肩扛起。

至於前新竹市長林智堅論文事件可能影響賴清德前進2024，民進黨是否有止血動作。潘孟安說，所以賴清德才要拆彈、清理戰場，民進黨不會因為國民黨抹黑而被「拽著走」。（編輯：謝佳珍）1120214