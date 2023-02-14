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助台2030雙語國家目標 聖文森使館啟用英語閱覽室

2023/2/14 21:48（2/14 22:06 更新）
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聖文森外交部長彼德絲為聖文森駐台使館的英語閱覽室舉行剪綵儀式。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
聖文森外交部長彼德絲為聖文森駐台使館的英語閱覽室舉行剪綵儀式。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）今天是西洋情人節，聖文森駐台大使館秉持為愛朗讀精神，應景啟用英文閱覽室，除有數十本介紹聖文森的英文書，未來也將陸續擴充收藏，並以預約方式對外開放。

閱覽室（reading room）啟用儀式今天下午在聖文森及格瑞那丁駐台大使館舉行，甫抵台訪問的聖文森外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters） 擔任剪綵貴賓。她表示，台灣與聖文森今年建交邁入第42年，若要評價雙方關係，她會給「A+」的成績。

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）、聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）等多位在台使節，以及外交部拉美司公使陳志浩今天皆出席儀式。

聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，選在情人節這個充滿愛的日子啟用英語閱覽室，是為了鼓勵人們對閱讀的愛與熱情，同時也盼藉此對台灣「2030雙語國家」政策目標盡一份心力。

柏安卓表示，英語閱覽室將採預約方式對外開放，對於認識聖文森感興趣的民眾，可先以電話向使館預約，到達使館特區大樓後，在樓下通過安檢換證即可入內，使館也規劃舉辦英語說故事等有趣主題活動，邀請國小學童來參加。

談到台聖雙邊合作計畫，彼德絲表示，她今天上午晉見總統蔡英文時，提到今年1月中聖文森政府剛宣布一項由台灣資助的「國家支持實習就業計畫」（ON-SITE Program），該計畫預期招募175位18歲以上、35歲以下的年輕人，參與聖文森當地企業實習訓練。

彼德絲表示，計畫推出後供不應求，一宣布就有超過600位年輕人前來應徵，因此她今天特別向蔡總統提出，希望未來可以增加計畫員額，協助更多聖文森青年就業。

彼德絲強調，聖文森對於台灣長期在各方面的協助非常感謝，她今天告訴蔡總統，聖文森來台的學生，總是把台灣當成自己的家，聖文森將持續與台灣之間的愛與合作，聖文森也會堅守對台灣政府與人民的友誼承諾。

柏安卓也感性補充，當她提到聖文森與台灣之間的「友誼」時，指的不是需要字斟句酌的外交關係詞彙，而是彼此42年從未間斷的友誼，「那是真實的情感，許多聖文森孩子是跟著台灣一起長大的。」（編輯：蘇龍麒）1120214

聖文森駐台大使柏安卓盼喚起民眾閱讀熱情，並幫助台灣達成2030雙語國家目標。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
聖文森駐台大使柏安卓盼喚起民眾閱讀熱情，並幫助台灣達成2030雙語國家目標。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
聖文森外交部長彼德絲參觀閱覽室，其中有數十本介紹聖文森的英語書籍。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
聖文森外交部長彼德絲參觀閱覽室，其中有數十本介紹聖文森的英語書籍。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日
#聖文森
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