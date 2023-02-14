助台2030雙語國家目標 聖文森使館啟用英語閱覽室

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）今天是西洋情人節，聖文森駐台大使館秉持為愛朗讀精神，應景啟用英文閱覽室，除有數十本介紹聖文森的英文書，未來也將陸續擴充收藏，並以預約方式對外開放。

閱覽室（reading room）啟用儀式今天下午在聖文森及格瑞那丁駐台大使館舉行，甫抵台訪問的聖文森外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters） 擔任剪綵貴賓。她表示，台灣與聖文森今年建交邁入第42年，若要評價雙方關係，她會給「A+」的成績。

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）、宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）、聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）等多位在台使節，以及外交部拉美司公使陳志浩今天皆出席儀式。

聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，選在情人節這個充滿愛的日子啟用英語閱覽室，是為了鼓勵人們對閱讀的愛與熱情，同時也盼藉此對台灣「2030雙語國家」政策目標盡一份心力。

柏安卓表示，英語閱覽室將採預約方式對外開放，對於認識聖文森感興趣的民眾，可先以電話向使館預約，到達使館特區大樓後，在樓下通過安檢換證即可入內，使館也規劃舉辦英語說故事等有趣主題活動，邀請國小學童來參加。

談到台聖雙邊合作計畫，彼德絲表示，她今天上午晉見總統蔡英文時，提到今年1月中聖文森政府剛宣布一項由台灣資助的「國家支持實習就業計畫」（ON-SITE Program），該計畫預期招募175位18歲以上、35歲以下的年輕人，參與聖文森當地企業實習訓練。

彼德絲表示，計畫推出後供不應求，一宣布就有超過600位年輕人前來應徵，因此她今天特別向蔡總統提出，希望未來可以增加計畫員額，協助更多聖文森青年就業。

彼德絲強調，聖文森對於台灣長期在各方面的協助非常感謝，她今天告訴蔡總統，聖文森來台的學生，總是把台灣當成自己的家，聖文森將持續與台灣之間的愛與合作，聖文森也會堅守對台灣政府與人民的友誼承諾。

柏安卓也感性補充，當她提到聖文森與台灣之間的「友誼」時，指的不是需要字斟句酌的外交關係詞彙，而是彼此42年從未間斷的友誼，「那是真實的情感，許多聖文森孩子是跟著台灣一起長大的。」（編輯：蘇龍麒）1120214

聖文森駐台大使柏安卓盼喚起民眾閱讀熱情，並幫助台灣達成2030雙語國家目標。中央社記者閻文韜攝 112年2月14日