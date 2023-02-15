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房貸支持方案 林右昌：針對已有貸款者非鼓勵買房

2023/2/15 10:52
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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部長林右昌今天說，中產以下房貸族支持方案，對象是已有貸款的人，而不是未來要買房的人，並非給利息補貼、鼓勵民眾買房，跟網路謠傳幫建商賣房子的說法八竿子打不著，勿以訛傳訛。

林右昌13日視察國家住都中心時說，將推短期方案包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，也將提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」盼減輕民眾負擔，並研擬建立「青年購屋積金支持機制」；待向行政院長陳建仁報告、定案後，再詳細說明。

其中，房貸族支持方案引發討論。林右昌透過新聞稿表示，3年疫情很多人生活都受影響，希望政府力量能照顧更多人，減輕民眾生活負擔；在後疫情時代，社會上有一群廣大的中低薪房貸族，他們跟租屋族一樣，也需要政府幫忙。

林右昌說，近年政府對租金補貼有大幅度的進步與成長，去年起更每年編列新台幣300億元預算照顧租屋族。不要用簡單的二分法，來製造二元對立，好像租屋族比較沒錢，而房貸族比較有錢；租房子可以補貼，而中低薪房貸族不應該支持，這樣容易把問題過度簡化。

林右昌指出，台灣的住宅自有率高達8成，民眾有房子並不是罪惡，有房子也不一定代表有錢。對許多人來說，租屋跟買房只是一種選擇，很多人只是想擁有自己的房子，但實際上並不富有；有些人雖然買了房子，但所得跟租房子的人可能差不多。

林右昌說，另外還有一種群體叫「邊緣戶」，民眾或其家人有不動產，因此無法被政府認定為中低收入戶，這群人通常就是得不到政府幫忙支持的人，收入在中低收入戶的邊緣，卻比任何人活得更辛苦。

林右昌強調，中產以下房貸族支持方案，是針對一定年收入以下，原始貸款總額一定金額以下的中低薪房貸族，對象是已經有貸款的人，而不是未來要買房子的人，所以並不是給利息補貼、鼓勵民眾去買房，因此跟網路謠傳幫建商賣房子的說法八竿子打不著，請勿以訛傳訛。

林右昌表示，現在處在疫情後的復甦階段，該照顧的對象很多，租金補貼與中產以下房貸族支持方案，是為照顧艱苦的民眾，並非推動「居住正義」政策的全部。有關「居住正義」政策相關規劃，還有好幾個策略都已研議好，未來將逐步推出。（編輯：翟思嘉）1120215

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