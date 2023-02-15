民進黨討論強化反黑規定 中執委：未因人設事

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中執會今天討論強化黨內現行反黑的相關規定，民進黨中常委林俊憲會前受訪表示，排黑金條款是黨內高度共識；民進黨中執委潘孟安說，沒有因人設事。

民進黨主席賴清德上任後連續對台南市議長涉賄選、學倫等問題出手，民進黨今天召開中執會預計處理反黑相關規定，對於有意參選黨職與公職的人，現有辦法將做修訂；民進黨去年九合一敗選，外界認為黑道黨員爭議是原因之一，民進黨處理黑金問題，被認為是針對遭質疑有黑道背景的黃承國。

林俊憲會前受訪表示，回應社會對民進黨的期待，排黑金條款是黨內高度共識，現在就是討論條文如何訂定，民進黨對於反黑金一定要有實際作為。

林俊憲說，這是為黨好，民進黨敗選檢討，幾乎當時每一場巡迴座談都一定會提到這點，民眾認為民進黨對於黑金污名必須有一定作為，敗選檢討報告也都有明確提到，大家都有感受到；如果沒有處理，民進黨未來如何走向下一步大選，全黨要正面回應選民與社會期待，這一點黨內應該有高度共識。

林俊憲指出，相關條文修訂黨公職都包涵在內，民進黨原本就有排黑金條款，不管是黨職或公職，只是這次會修得更明確、比法律更嚴格。

他說，立法院黨團這會期也會把排黑金參選公職的修法，列為重大優先推動法案，同步併行，只是黨的內規修訂效率會比較快，應該今天在黨內就提出來，至於下一步，民進黨在立法院本會期也會列為優先法案推動。

民進黨中執委陳亭妃會前受訪表示，公職人員提名辦法已經有所謂的排黑，現在如何做到讓人民有感，關鍵在這裡。

媒體追問，外傳英系緊盯這波改革，擔心影響到英系中常委黃承國。

陳亭妃說，民進黨討論的是制度，不要個人化，如果個人化就很難討論問題所在；民進黨要談的是2022檢討報告有所謂的黑金問題，改革如何讓人民有感，這是制度面，不要個人化、甚至模糊焦點。（編輯：林興盟）1120215