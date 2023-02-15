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行政院會明討論住宅政策 房貸族支持方案擬拍板

2023/2/15 18:33
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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部長林右昌日前拋出中產以下房貸族支持方案、青年購屋積金支持機制等住宅政策，引發熱議。行政院會明天將由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」，會中相關政策可望拍板定案。

行政院公布明天院會議程，其中「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃」部分，將由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」、教育部報告「疫後就學貸款補助方案」、文化部報告「溫柔堅韌 振興振心—文化部振興計畫」。

內政部長林右昌日前視察國家住都中心時說，民眾經濟因受疫情影響，在租金、房貸負擔產生壓力，短期方案盼減輕民眾負擔，包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，與將提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，並研擬建立「青年購屋積金支持機制」。

租金補貼部分，林右昌指出，今年希望提高效益、對象放寬，改採「隨到隨辦」，舊戶不需重新申請，就能給予補貼；未來申請租金補貼者，免附房屋、房東證明資料；此外，納入18歲以上租屋族，大一生就可申請；弱勢學生租屋也納入方案中。

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「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」部分，林右昌說，將針對一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不管是個人或家戶都能得到政府支持；對象是已有貸款的人，而不是未來要買房的人，並非給利息補貼、鼓勵民眾買房。

另外，林右昌表示，「青年購屋積金支持機制」目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋的第一桶金，這項政策可穩定年輕人對購屋的長期期待與需求。（編輯：林興盟）1120215

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