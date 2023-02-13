政府助買房 林右昌擬推青年購屋積金支持機制

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內政部長林右昌（右4）13日在內政部次長花敬群（左4）、營建署長吳欣修（右3）陪同下，視察國家住宅及都市更新中心，林右昌致詞說，正思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋的第一桶金。中央社記者鄭傑文攝 112年2月13日

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部長林右昌今天說，正思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋的第一桶金。

立法院新會期17日將開議，預計21日將表決處理攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並完成立法程序。媒體報導，16日的行政院會中，將拍板租金補貼2.0、社會住宅規劃、房貸利息補貼等住宅政策。

林右昌下午視察國家住都中心致詞時說，台灣推動社宅的時間落後歐美先進國家超過50年，在住都中心、營建署努力執行下有初步成果，但只靠政府力量還不夠，正研議如何把社會、民間力量與政府社宅政策整合在一起，能量就能擴大，相信社會上很多企業、團體願意跟政府站在一起，讓住宅政策及生活品質提升。

林右昌指出，正在思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標是讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄、以及政府制度性協助，讓年輕人在一定年限內，得到購屋的第一桶金。

林右昌說，這項政策可以穩定年輕人對購屋的長期期待與需求，方案近日內將向行政院長陳建仁報告、定案後再進一步說明。

會後媒體詢問，年輕人存錢速度是否趕不上房價上漲速度。林右昌表示，這點不需要擔心；年輕人要購買房屋類型，跟總價、所需頭期款相關，透過政府支持、自己努力，未來能自己存錢買到合用的房型，是政策最重要的核心。

另外，林右昌表示，在後疫情時代，民眾經濟受影響，在租金、房貸負擔產生壓力，短期方案上盼減輕民眾負擔，包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，以及將會提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，將會向陳建仁報告、定案後，再詳細說明。

林右昌指出，租金補貼部分，2019年補貼戶數僅6萬戶，2022年實際核定的戶數來到27.7萬戶，今年希望租金補貼專案的效益提高、對象放寬，因此提出精進作為，今年起改採「隨到隨辦」，舊戶不需重新申請，就能給予補貼。

林右昌說，未來申請租金補貼者，免附房屋、房東證明資料，這讓過去「看得到、吃不到」的民眾，能得到很大方便；放寬適用房屋範圍，會以房屋稅、地政資料比對，如果沒資料也能以切結方式處理。

林右昌表示，最早補貼日期，會從合格家戶申請日起補助，而不是核定日；此外，也納入18歲以上租屋族，大一生就可申請。弱勢學生租屋也納入方案中，未來學生得到的租金補貼，比過去增加一倍。

另外，房貸補貼也被質疑是「劫貧濟富」。林右昌說，這不是補貼而是支持，用詞上要能精準，疫情期間很多中低收入戶、中產階級受衝擊，政府有責任減輕大家壓力，「不是劫貧濟富」，是幫忙有需要的人；將針對一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不管是個人或家戶能得到政府支持，用「排富」也不夠精準。（編輯：林興盟）1120213