韓國黑鷹特技隊過境高雄機場 航空迷搶拍【圖輯】

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韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機（圖），因將前往澳洲航展展演，16日上午過境高雄小港機場進行整補。中央社記者董俊志攝 112年2月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊將前往澳洲航展展演，今天上午9架T-50教練機及1架C-130運輸機飛抵高雄國際機場整補，吸引不少航空迷拍攝。

韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行隊T-50教練機上午從韓國濟州機場起飛，分別在9時45分、10時5分、10時25分飛抵高雄小港機場，整補後將啟程參加澳洲航空展。

T-50金鷹高級教練機機身主色為黑色，使用黑、黃、白塗裝。今天上午降落時，不少航空迷驚呼「來了！來了！真的有帥！」

現場航空迷陳先生說，上午8時就在小港機場周邊的空地等拍照，順利拍到韓國空軍C-130運輸機。航空迷林先生則說有點可惜，「今天有空污，天空霧霧的不太好拍」。

黑鷹飛行表演隊成立於1967年，正式部隊編號為第239特技飛行中隊，1978年解散，1994年再次成立，2007年又被解散。2009年重新成立後，裝備T-50金鷹高級教練機。（編輯：唐聲揚）1120216

韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機（前）16日上午飛抵高雄國際機場整補。中央社記者董俊志攝 112年2月16日

韓國空軍黑鷹特技飛行隊16日上午9架T-50教練機及1架C-130運輸機飛抵高雄國際機場整補，吸引許多航空迷前來拍攝。 中央社記者林巧璉攝 112年2月16日

一架韓國空軍C-130J運輸機16日上午降落高雄小港機場。中央社記者董俊志攝 112年2月16日

一架韓國空軍C-130J運輸機16日上午飛抵高雄，將在小港機場過境補給。中央社記者董俊志攝 112年2月16日

韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行表演隊將前往澳洲航展展演，16日上午一架韓國空軍C-130J後勤機（圖）降落高雄小港機場，機上載運黑鷹特技隊的地勤人員。中央社記者董俊志攝 112年2月16日