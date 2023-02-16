藍營2024誰來戰？ 王鴻薇拋人選不一定要國民黨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，她贊成總統提名不需要初選，人選也不必拘泥一定要國民黨，國民黨可以做桶箍的角色，最重要的是整合出最強人選下架民進黨。

備戰2024總統大選，國民黨擬在3月初啟動總統提名辦法的內部討論，有機會在7月前確定國民黨的總統參選人。目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，其他熱門人選包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘及黨主席朱立倫等。

立法院新會期將在明天開議，國民黨今天在智庫舉辦「立法實務研討會」。針對國民黨的總統參選人該如何產生，國民黨立法院黨團總召曾銘宗在會前接受媒體訪問時表示，他個人是傾向不要辦初選。過去不管是國民黨、民進黨，很多重要的選舉也都不一定有辦初選，例如2016年的九合一選舉，國民黨沒有辦初選，也沒有傷黨內和氣。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，目前基層非常憂慮會重演2020年提名的狀況，很擔心初選後如果黨內分裂，會造成類似4年前對選舉不利的情況。相信黨中央一定有智慧可以圓融處理，讓國民黨團結一致贏得總統大選，立院黨團也會盡最大努力協助黨中央，一起推出最強候選人。

國民黨立委王鴻薇表示，一旦初選難免會有裂痕，而4年前血淋淋的教訓，相信大家應該記憶猶新，她個人也贊成，這次總統提名不一定需要初選，但也不必拘泥一定要是國民黨的人選，可以去向民眾黨主席柯文哲談整合，不一定要拉誰進來、讓誰來選，應該有各種可能，最重要的就是整合出最強人選，在2024下架民進黨。

國民黨立委江啟臣指出，大家普遍認為初選就是投票或比民調，但實際上初選制度一開始一定要先協調，相關的過程跟方式，都要經過協調，包含是否要採用民調、是內部民調還是公開民調、是否要黨內投票等，都是在協調中產生的共識。

江啟臣表示，黨內民主是必須走的方向，但必須建構在公平、公正及透明的制度上，大家願賭服輸，才能團結。國民黨不會為任何人開巧門，應以民意來思考怎麼做一個負責任的在野黨，得到民眾認同，並推出人選在總統大選中獲勝，成為人民新的寄託，讓中華民國更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨立委賴士葆指出，基層的聲音就是希望黨中央趕快定出辦法，不管是協調還是初選，整合出一組人馬，不要重蹈2020的覆轍，把大好局面弄輸了，大家團結一致，下架民進黨。至於該怎麼處理，考驗黨中央的智慧跟能力，這個責任在黨中央，應該儘速訂出辦法來整合。

對於誰是國民黨最強的母雞，曾銘宗等立委則未明確回答，但曾銘宗表示，大家心知肚明，大家都知道國民黨最強的母雞是誰。王鴻薇則指出，她沒有支持特定的人，只支持最強人選。賴士葆說，侯友宜也強，郭台銘也強，兩人都強，就看怎麼整合。（編輯：翟思嘉）1120216