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房貸補貼方案遭疑撒幣 陳建仁：讓人民得到最好照顧

2023/2/17 09:49
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（中央社記者王揚宇台北17日電）政府推動房貸補貼、學貸補助等遭質疑大撒幣。行政院長陳建仁今天受訪說，疫後許多中小企業跟中低收入戶受影響，希望立委大力支持疫後特別條例草案及其特別預算案，讓人民都得到最好的照顧。

立法院第10屆第7會期今天開議，邀請陳建仁列席施政報告並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於政府推出房貸補貼、學貸補助等，被質疑政策買票大撒幣，治標不只本提出說明。

陳建仁表示，在疫情後，確實有很多中小企業跟中低收入戶的生活，受到比較大的影響，需要大家特別照顧，這也是執政很重要目標，每一個人都要得到溫暖、貼切的照顧。

陳建仁也說明，規模新台幣3800億元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案及其特別預算案，主要分為3個區塊；其中的1000億元，要來補助勞保、健保及台電，另一個區塊則是每個人發現金6000元。

陳建仁指出，最後就是要強化經濟與社會韌性，這部分需要特別照顧中小企業及中低收入戶，政府也特別關心學貸族、房貸族、通勤族等，因為他們的利益很重要，也需要讓所有人民都得到最好照顧，這是在規劃整個預算時所想到的。

陳建仁表示，希望立委大力支持3800億元的疫後特別條例草案及其特別預算案，照顧台灣每一個人，特別是最需要照顧的弱勢團體，才能使社會更加溫暖、國家更加堅韌。

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。（編輯：潘羿菁）1120217

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