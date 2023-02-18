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藍批房貸補貼看得到吃不到 綠：幫助最需要的人

2023/2/18 12:06
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（中央社記者林敬殷台北18日電）國民黨立法院黨團今天質疑政府推出房貸補貼方案「看得到，吃不到」，浪費人民納稅錢，不如照國民黨建議普發現金1萬元。民進黨團回應，政策是集中資源幫助相對辛苦的年輕朋友。

行政院會16日通過「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，符合資格者需具僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元、其他縣市為700萬元等條件，申請核定後可獲3萬元一次撥付。

這項房貸補貼政策，引發外界諸多討論。國民黨團今天舉行記者會，黨團書記長謝衣鳯表示，根據媒體引用聯徵中心資料，台北市年所得120萬元的民眾，申請房貸總額，大概都在1330萬元，新北市也要900萬元，依政府房貸補貼條件，六都中產階級很難拿到房貸補貼，只有單身小宅，把中產階級排除在外。

謝衣鳯說，如果受惠者不均，不如依照國民黨主張給全民發現金1萬元。

國民黨團總召曾銘宗指出，政府有意幫助青年朋友，大方向國民黨支持，但是，補貼資格條件不符合需求，炒短線的一次性補助，無法落實居住正義。

曾銘宗說，目前的政策，雙薪家庭需要補助的，幾乎都排除適用。而且，房貸是貸8成來計算，依此條件推估，台北市只能買到9.4坪、新北市是16.2坪，台中市是19.4坪，這樣的坪數怎麼住，他建議重新檢討政策，補助需要的人。

國民黨立委費鴻泰說，政策用的是全民繳稅的錢，所以一定要公平，要補助有需要的人，拉近貧富懸殊。

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對於國民黨的批評，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，房貸補貼設有貸款額度和家戶收入雙重屋頂，就是要集中資源幫助相對辛苦的購買戶，這些大多是年輕朋友。

鄭運鵬說，國民黨又要補貼高單價、又要排除高收入，還要每個人領一萬元，政策主張完全沒有邏輯、沒有弱勢、沒有標準，國民黨團的主張，和國民黨執政的地方政府主張也不一致，很難講出個道理。（編輯：謝佳珍）1120218

#國民黨立法院黨團
#曾銘宗
#鄭運鵬
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