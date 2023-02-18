陳宗彥疑涉性招待 高檢派政風大將南下行政調查

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）立委指前行政院發言人陳宗彥涉入性招待，陳宗彥請辭獲准，當年南檢以查無貪污事證簽結案件。台灣高等檢察署今天指派主任檢察官賴哲雄南下查案，並在下午召開記者會說明。

據指出，司法官學院25期結業的賴哲雄，曾擔任司法院政風處長，今天南下行政調查，主要釐清民國102年間台南地檢署偵辦相關案件過程中，是否有外力阻擋，及當時陳宗彥與業者往來，是否違反公務員倫理規範。

台南地檢署發布新聞稿指出，王姓業者102年涉嫌妨害風化案件，另發現業者涉嫌行賄，並於103年簽分他字案偵辦，案經偵查後，認業者所涉貪污案，因查無具體不法事證，因此於104年簽結。

民眾黨立委陳琬惠昨天指控，陳宗彥任台南市政府新聞及國際關係處長時，長期接受酒店業者性招待，而陳宗彥涉及貪污治罪條例部分，偵辦進度不了了之；陳宗彥召開記者會否認接受招待，不久後火速請辭獲准。

法務部昨天與高檢署達成共識，由高檢署主責行政調查，並指出「有關外界指稱台南地檢署處理之個案乙事，據報載係10年前左右之案件，本部獲悉後已請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信」。（編輯：李錫璋）1120218