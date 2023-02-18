陳宗彥疑涉性招待調查出爐 高檢署：無積極事證

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前行政院發言人陳宗彥涉入性招待並請辭獲准。台灣高等檢察署18日指出，初步認為南檢偵辦程序無違失，且無積極事證認定陳宗彥涉犯貪污罪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）前行政院發言人陳宗彥涉入性招待並請辭獲准。台灣高等檢察署今天指出，初步認為南檢偵辦程序無違失，且無積極事證認定陳宗彥涉犯貪污罪；媒體報導所載未查明貪瀆等，另行分他字案調查。

高檢署指出，指派主任檢察官賴哲雄南下行政調查，並調取相關卷宗及簿冊，調查結果出爐，經了解，此案是台南地檢署圓股檢察官偵辦另案時，發覺陳宗彥等人，涉違反貪污治罪條例嫌疑，於民國103年4月14日簽請另分他案。

高檢署新聞稿指出，此案分案後，圓股檢察官與接辦的義股檢察官（同年9月3日因職務異動原因接辦），均有持續採取相關偵查作為，之後經年餘調查，認為尚乏積極事證，足認陳宗彥等人有違反貪污罪犯行。至於媒體報導所載未查明貪瀆等犯嫌，另行分他字案調查。（編輯：李亨山）1120218