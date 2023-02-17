陳宗彥遭控接受性招待 請辭行政院發言人

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針對媒體報導行政院發言人陳宗彥11年前曾喝花酒疑雲，陳宗彥17日下午在行政院強調，擔任台南市議員與市府等相關職務從未被檢調約談、偵辦、調查。中央社記者趙世勳攝 112年2月17日

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（中央社記者溫貴香台北17日電）立委指行政院發言人陳宗彥11年前多次接受業者性招待。陳宗彥晚間決定請辭。

菱傳媒、台灣民眾黨立委陳琬惠今天下午接連爆料，指 陳宗彥 陳宗彥小檔案 陳宗彥

生日：1967年4月15日

出生地：高雄市

學歷：逢甲大學都市計畫研究所碩士

經歷：台南市議員、台南市新聞及國際關係處長、台南市民政局長、內政部政務次長、行政院發言人 看更多 關閉 在擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待。陳琬惠要求，行政院長陳建仁應徹查，並回應陳宗彥是否仍適任行政院發言人，她也呼籲陳宗彥應知所進退並立刻宣布請辭下台。

陳宗彥下午召開記者會時表示，這是未經查證的報導，把人格抹掉，令人痛心。他擔任台南市議員與市府等相關職務從未被檢調約談、偵辦，對於選民服務與人民陳情都謹守依法處理分際，這是從事公職以來的自我要求。（編輯：蘇龍麒）1120217