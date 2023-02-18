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陳宗彥疑涉性招待請辭獲准 陳建仁：尊重司法處理

2023/2/18 10:39（2/18 11:02 更新）
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行政院長陳建仁（圖）18日對於前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待請辭一事表示，陳宗彥因個人事件的關係17日晚向他請辭，已批准辭呈。（中央社檔案照片）
行政院長陳建仁（圖）18日對於前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待請辭一事表示，陳宗彥因個人事件的關係17日晚向他請辭，已批准辭呈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北18日電）行政院長陳建仁今天對於前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待請辭一事表示，陳宗彥因個人事件的關係昨晚向他請辭，已批准辭呈，至於11年前的案件，尊重司法處理。

對於美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）已經抵達台灣訪問，陳建仁說，在蔡總統領導下，台灣不斷充實國防，也積極拓展外交，對於台灣友好的團體、個人來訪，都竭誠歡迎他們。

前行政院發言人陳宗彥遭爆料疑似11年前接受特種行業性招待，甚至連台南地檢署簽辦公文都流出。他昨天召開記者會駁斥這是人格謀殺後，晚間隨即請辭獲准，上任至今僅18天，為歷任發言人任期最短。

陳建仁上午出席財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會揭牌典禮受訪表示，陳宗彥前發言人因為個人事件的關係在昨天晚間向他請辭，他已經予以批准辭呈。至於11年前的案件，尊重司法處理。（編輯：林淑媛）1120218

#陳宗彥
#陳建仁
#行政院長
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