立院23日舉行召委選舉 綠坐擁8席藍握有5席

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（中央社記者王承中、林敬殷台北19日電）立法院將在23日舉行新會期各委員會召委選舉，根據朝野黨團在各委員會的席次比例，目前民進黨團可望在8個常設委員會中，各取得1席召委席次；國民黨團則握有5席召委席次，另外3席則必須尋求其他在野黨合作。

立法院第10屆第7會期已在17日開議，將在23日舉行新會期各委員會召委選舉。由於國民黨立委許淑華、林奕華分別當選南投縣長及出任台北市副市長，使國民黨團席次減少2席，拉大藍、綠差距，讓民進黨團在此次召委選舉，有機會超越現有8席以上，部分委員會2席召委全拿的局面。

不過，民進黨團考量整體布局，不主動與他黨合作，先求確保各委員會的召委席次「穩拿1席」，以往召委選舉常有的抽籤大戰，這次發生的機率並不大。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，目前整體的態勢，確實是如此，民進黨團就是先確定握有8席；至於國民黨團取得的席次，就看國民黨團會否禮讓席次給其他黨團。若其他黨團考慮和民進黨團合作，那也是到時候再視情況而定。

立法院昨天中午先舉行無黨籍、少數黨委員的委員會抽籤分配，配合民進黨團運作的無黨籍立委林昶佐和黃國書，分別抽中經濟及財政兩個熱門的委員會。

國民黨團隨即在下午，確認各黨團分配席次時，率先在經濟及財政兩委員會，至少登記5席，確保國民黨在這兩個委員會，都能取得1席召委席次。

民進黨基於確保各委員都能拿下1席的前提，在8個委員會都登記足以取得1席召委的名額。因此，在沒有和其他黨團合作下，以往召委選舉出現「三抽二」的機率，微乎其微。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，由於缺少兩席，目前國民黨在召委席次上至少可以力保5席，包含括司法及法制、外交及國防、內政、經濟及財政等委員會，都至少可以取得1席召委席次，至於社會福利及衛生環境、交通、教育及文化等3委員會，則要與在野黨合作，才有辦法取得召委席次。

曾銘宗表示，明天將先針對各委員會的名單，進行黨團內部的協調，但名單確定後，再尋求其他在野黨合作的可能。

但國民黨團內部有人質疑在各黨團分配席次時，國民黨團優先將席次分配給司法及法制、外交及國防、內政、經濟及財政等委員會，其中經濟委員會還多分配2席，使交通委員會的2席召委席次恐拱手讓給民進黨。並指出，國民黨智庫特別將「交通安全基本法」列為本會期的優先法案，但如果國民黨在交通委員會沒有召委，恐怕只能付諸東流。

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國民黨團人士表示，未來一年台灣即將進入大選，立法院也將成為各方角力的場域，黨團必須做好萬全準備，司法及法制、外交及國防、內政、經濟及財政等委員會所管轄的議題與行政部門，包含法務部與中選會等，與大選息息相關，國民黨不可能在這些委員會中沒有召委來排定議程。

至於經濟委員會多分配2席的目的，黨團人士指出，一是確保召委席次，另一則是黨團內部想去經濟委員會者眾多，多分配席次，也好進行內部協調。對於其他3個委員會的召委席次，黨團並未放棄，會尋求其他在野黨的支持。（編輯：蘇志宗）1120219