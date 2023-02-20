更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國道3號香山路段8車碰撞北上封閉 小客車2人受困
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/61
首頁 / 政治

室內口罩鬆綁 陳建仁：持續滾動檢討防疫措施

2023/2/20 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）室內戴口罩規定今天起鬆綁，行政院長陳建仁說，他一早召集擴大防疫會議，持續滾動檢討防疫措施、了解下階段得以調整的防疫措施各項準備工作是否就緒。

陳建仁上午在臉書發文表示，今天是室內口罩禁令鬆綁的第一天，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具內仍須佩戴口罩外，室內將可不用再佩戴口罩；年長者、有相關症狀、免疫力低下者，仍建議佩戴，各級學校則是3月6日後實施。

陳建仁說，隨著口罩禁令的鬆綁，今天一早他再次召集擴大防疫會議，除了針對疫情紓緩後，持續滾動式檢討相關防疫措施，更了解目前疫苗接種狀況，以及下個階段防疫措施得以調整的各項準備工作是否就緒。

陳建仁表示，再次感謝在第一線進行防疫工作的相關人員及全體民眾，因為團結防疫得以讓台灣能有如此防疫成績，是不容易的成果；接下來面對疫後復甦各項工作與挑戰，也需要全體民眾攜手合作，早日恢復過往的日常，平安健康的面對新生活。（編輯：謝佳珍）1120220

#陳建仁
#行政院長
陳建仁
權利回復基金會揭牌 陳建仁：擬推轉型正義行動綱領蛋價漲 陳吉仲：玉米營業稅減免飼料成本降1元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳宗彥疑涉性招待 游錫堃：陳建仁處理明快