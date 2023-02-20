室內口罩鬆綁 陳建仁：持續滾動檢討防疫措施

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（中央社記者陳俊華台北20日電）室內戴口罩規定今天起鬆綁，行政院長陳建仁說，他一早召集擴大防疫會議，持續滾動檢討防疫措施、了解下階段得以調整的防疫措施各項準備工作是否就緒。

陳建仁上午在臉書發文表示，今天是室內口罩禁令鬆綁的第一天，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具內仍須佩戴口罩外，室內將可不用再佩戴口罩；年長者、有相關症狀、免疫力低下者，仍建議佩戴，各級學校則是3月6日後實施。

陳建仁說，隨著口罩禁令的鬆綁，今天一早他再次召集擴大防疫會議，除了針對疫情紓緩後，持續滾動式檢討相關防疫措施，更了解目前疫苗接種狀況，以及下個階段防疫措施得以調整的各項準備工作是否就緒。

陳建仁表示，再次感謝在第一線進行防疫工作的相關人員及全體民眾，因為團結防疫得以讓台灣能有如此防疫成績，是不容易的成果；接下來面對疫後復甦各項工作與挑戰，也需要全體民眾攜手合作，早日恢復過往的日常，平安健康的面對新生活。（編輯：謝佳珍）1120220