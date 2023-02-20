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立委替外送員請命 促制定專法別淪為法律孤兒

2023/2/20 11:49
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（中央社記者郭建伸台北20日電）外送平台業者日前更改外送薪資，外送員感嘆形同變相減薪。台灣民眾黨立委賴香伶今天指出，疫情3年來導致經濟型態改變，但外送員至今法律定位不明，呼籲政府應儘速制定專法，別讓外送員淪為法律孤兒。

賴香伶今天與全國外送產業工會理事長陳昱安、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華等人，共同舉行「外送平台賺爽爽，9成司機哭慘慘」記者會。

賴香伶指出，UberEats日前更改外送員的外送薪資，業者不僅沒有與外送員協商，且僅以系統片面告知，變相減薪卻無法可管，外送員反而變成最廉價的勞工。

賴香伶表示，部分地方政府雖訂定外送員自治條例，但自治條例法律位階不足，而勞動部這5年來僅訂定食品外送作業安全衛生指引。

賴香伶指出，疫情3年來導致經濟型態改變，但政府至今沒有訂定外送員相關專法；她最近草擬外送員專法，呼籲行政院也盡快提出版本，並責成專責部會，給予廣大外送員合理的勞動環境，別讓外送員淪為法律孤兒。

文萬華感嘆，外送員減薪已經「減到只剩骨頭」，許多外送員為維持生計，必須拉長工時、搶單、搶快。文萬華呼籲，政府應盡快確立外送員與平台之間是屬於僱傭或承攬，別再消極應對，讓平台業者逍遙法外。

陳昱安表示，外送平台對外送員砍薪手段，包含降低每單外送薪資，或是拉長外送里程；業者每次降薪都先在部分縣市區域測試，事後又推託是平台系統異常，試完水溫才全台實施，並招募新血取代舊外送員，感嘆「這已經不是第一次」。

陳昱安表示，外送平台已進軍台灣超過7年，政府至今都無相關部會管理，呼籲應盡快訂定外送相關專法。

蘇柏豪說，平台業者不透過協商就降低外送薪資，至今政府仍無法可管，面對國際資本與電商平台，政府應訂定專法並進一步促成外送薪資與基本工資連動。（編輯：郭無患）1120220

#賴香伶
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賴香伶
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