交通月票方案 陳建仁：有詳細結果將於院會報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）針對交通部所提「中央促進公共運輸使用方案」推交通月票，行政院長陳建仁今天表示，相關配套措施和方案已做很好規劃，盼明天通過法案，有詳細結果會在院會（23日）報告。

行政院12日已通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，額度上限新台幣3800億元，內容涵蓋9大類，包括擴大公共運輸補貼與加速擴大吸引國際觀光客等；立法院明天將進行表決，若通過後，行政院將以最快時間提出特別預算案。

陳建仁今天上午出席在警政署刑事局舉辦的「第七波安居緝毒專案」成果記者會，媒體會前聯訪詢問，本週23日行政院會是否將拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏推出交通月票？

他表示，疫後特別條例和預算就是要特別照顧租屋族、中低薪購屋族、通勤族和學貸族等，因他們每天都需要靠大眾交通工具活動，相關配套措施和方案都會按照各個地區通勤族特性設計，也感謝交通部和相關部會已做很好規劃，有詳細結果會在院會報告，讓全民知道。

同時，也希望朝野都能支持疫後特別條例和預算案，早日通過。

陳建仁提到，除此之外，全民普發現金6000元的預算，也希望今天能討論完，明天通過法案，讓行政院盡快提出相關預算案，讓大家儘早得到照顧，讓勞保、健保和台電公司得到補助，疫後過幸福日子。

媒體還問到，如何看前行政院發言人陳宗彥疑涉性招待等案，法界認為可能是檢方或法院洩密，甚至牽涉民進黨內派系內鬥。陳建仁表示，陳宗彥個人事件，陳宗彥已經提出辭呈，相關事件調查部分，希望尊重司法，能夠早日釐清真相，讓大眾了解。

媒體詢問對前行政院長蘇貞昌昨天表態支持副總統賴清德參選2024總統看法。陳建仁說，民主國家最重要的價值就是選賢與能，自己以前擔任副總統期間也曾和賴副總統共事過，發現他是相當優秀、合適人選，相關選務尊重黨部安排。（編輯：張銘坤）1120220