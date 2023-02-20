監院邀談論文抄襲爭議 學者：結構性問題

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（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院日前邀請學者專題演講，探討學位論文抄襲爭議。學者認為，論文抄襲關鍵在於指導教授，只要教授堅持學術倫理，抄襲的可能性就很低；抄襲事件層出不窮，是結構性及文化性使然。

監察院教育及文化委員會透過新聞稿指出，針對去年受輿論關注的學位論文抄襲問題，16日邀台灣大學人類學系退休教授謝世忠、台北市立大學教育學系教授但昭偉專題演講，探討學位論文抄襲爭議，剖析問題、提出建言。

但昭偉表示，學位論文抄襲的關鍵點在於指導教授，只要教授愛惜羽毛，堅持學術倫理，抄襲的可能性就很低；但抄襲事件依然層出不窮，這是結構性及文化性使然。學術倫理問題嚴重化的原因之一，是論文口試委員的成員有待商榷。

但昭偉說，校外口試委員是論文品質的主要把關者，卻沒發揮作用，論文口試彷彿是商場上的圍標或黑道的圍事。他建議可學習英國作法，指導教授不得擔任口試委員；口試委員的職責，要能夠作到人情干擾最小化；碩士論文由一名校外委員進行書面審查即可，必要時才舉行口試。

但昭偉指出，大家更該關心學位論文的品質問題；部分廣開碩士專班的系所，學生人數多，加上學習動機不足、程度不一，教師又被迫收很多學生，在負擔超重的狀況下，教師專業表現降低，指導的學生論文品質低落。

他表示，學術倫理問題普遍發生及學位論文品質不佳，反映出高等教育在結構上與運作上發生了嚴重的問題，包括淺碟式的課堂學習、牟利式的經營、假面式的績效，高等教育該何去何從，值得深省。

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但昭偉說，外界對學術人才養成教育及學界中所發生的問題，並沒有深入瞭解，學位論文抄襲只是其中之一；只有國家機器有能量及權力擔負此重責大任，期待監察院啟動調查。

謝世忠表示，如不建置一個創作的文化，抄襲的陰影永遠存在在社會，但文化根很難用後天教育及法律根除，想要剷除這種文化根，需要一場大型、持續的文化批判社會運動，才能竟其功。（編輯：蘇志宗）1120220