備戰立委選戰 羅智強先進立院實習當選服主任

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無黨籍立委高金素梅（右）21日邀請前台北市議員羅智強（左）擔任其辦公室的大安區義務選服主任，羅智強表示，離立委選舉還有一年，可以先到國會實習，先做預備訓練。中央社記者王騰毅攝 112年2月21日

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（中央社記者王承中台北21日電）前總統府副秘書長、前台北市議員羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，無黨籍立委高金素梅今天邀請羅智強擔任其辦公室的大安區義務選服主任。羅智強表示，離立委選舉還有一年，可以先到國會實習，先做預備訓練。

羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，並邀請高金素梅擔任競選榮譽主委。羅智強今天前往立法院與高金素梅召開記者會，高金素梅表示，她將聘請羅智強為其辦公室的大安區義務選服主任，希望能為大安區的民眾服務，相信羅智強一定能勝任。

高金素梅指出，羅智強不管在職務上的認真，或是在服務選民的精神上，絕對是第一流的；未來讓羅智強進入到立法院，相信對大安區的民眾也是好的，對政府的監督也會更上層樓。

羅智強指出，很榮幸能擔任高金素梅的大安區義務選服主任，也感謝高金素梅給他這樣一個職務和身分，希望能夠讓服務不中斷。他表示，這也算是另一種形式的「前進國會」，讓他還沒有選上立委，就可以先到國會來實習，先做預備訓練，並在高金素梅辦公室的協助下為大安區的選民服務。

媒體詢問，外傳黨中央有討論在2024立委提名辦法納入「大局條款」，防止現任議員參選立委，但國民黨已對外否認。

羅智強表示，大局條款的出發點當然有其考量，確實有遇到選民向他表示，如果羅智強選上立委，大安區不會少一席議員，但他認為強的人不用保障，不能以議員選上立委會讓議會少一席為理由，妨礙黨內同志在立法院為民眾服務的機會。

羅智強指出，目前黨內包含台北市議員徐巧芯、徐弘庭及鍾沛君等人都表態想參選立委，大局條款可能對這些人並不公平，而他認為選舉最重要的就是公平，議員能否參選立委，決斷權在民眾，就交給民眾選擇。（編輯：翟思嘉）1120221